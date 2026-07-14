به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید احمد برآبادی روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست بررسی روند ثبت جهانی آسبادهای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه پرونده ثبت جهانی آسبادهای ایران نزدیک به هفت سال است در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: اکنون فرصت اندکی برای تکمیل الزامات پرونده باقی مانده و لازم است تمامی دستگاه‌های اجرایی با نگاه فرابخشی و مسئولانه، در کنار اداره‌کل میراث‌فرهنگی برای تحقق این هدف ملی همکاری کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با بیان اینکه پرونده ثبت جهانی آسبادها به صورت مشترک میان استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان تهیه شده است، افزود: هر یک از استان‌ها مسئولیت بخشی از مطالعات تخصصی را برعهده دارند؛ مطالعات باستان‌شناسی در سیستان و بلوچستان، مستندسازی، نقشه‌برداری، فتوگرامتری و بررسی آسبادهای افغانستان در خراسان رضوی و مطالعات مردم‌شناسی و اجتماعی پرونده نیز به خراسان جنوبی واگذار شده است.

او با قدردانی از تلاش‌های مدیران، فرمانداران، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، اداره‌کل راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی طی سال‌های گذشته، تصریح کرد: اقدامات ارزشمندی تاکنون انجام شده است، اما برای رسیدن به ثبت جهانی باید با برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی بیشتر و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، مسیر باقی‌مانده را با سرعت بیشتری طی کنیم.

برآبادی با اشاره به جایگاه ویژه خراسان جنوبی در حفظ این میراث ارزشمند گفت: بیشترین تعداد آسبادهای کشور در این استان قرار دارد و همین موضوع، مسئولیت خراسان جنوبی را در صیانت و معرفی این میراث شاخص دوچندان کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی آسبادها را یکی از مهم‌ترین نمونه‌های میراث صنعتی ایران دانست و افزود: همان‌گونه که قنات نماد دانش ایرانی در مدیریت آب و گنبد جلوه‌ای از معماری ایرانی است، آسبادها نیز نماد خلاقیت ایرانیان در بهره‌گیری از انرژی باد به شمار می‌روند؛ فناوری ارزشمندی که خاستگاه آن ایران است و به همین دلیل از ظرفیت ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو برخوردار است.

او با بیان اینکه ۱۰ آسباد شاخص استان در پرونده ثبت جهانی معرفی شده‌اند، اظهار کرد: در مرحله کنونی، هشت آسباد واقع در شهرستان‌های نهبندان، درمیان و بیرجند در اولویت اجرای برنامه‌های حفاظتی، مرمتی و آماده‌سازی قرار دارند.

برآبادی مهم‌ترین نیاز کنونی را احیای عملکرد واقعی آسبادها عنوان کرد و گفت: امروز در خراسان جنوبی هیچ آسبادی وجود ندارد که چرخه کامل فعالیت آن، از چرخش پره‌ها تا آسیاب کردن گندم، برای بازدیدکنندگان قابل مشاهده باشد، در حالی که احیای این قابلیت، یکی از شاخص‌های مهم معرفی این میراث در سطح جهانی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت اعتبارات این حوزه اظهار کرد: طی سال‌های گذشته منابع مالی اختصاص‌یافته به آسبادهای استان متناسب با نیازها نبوده است، اما سال گذشته دو میلیارد تومان و امسال نیز ۳ میلیارد تومان اعتبار ملی جذب شده و همچنین درخواست تخصیص ۱۵ میلیارد تومان اعتبار ملی برای ادامه عملیات مرمت و آماده‌سازی این آثار ارائه شده است.

او برآورد اعتبار مورد نیاز برای مرمت و راه‌اندازی آسبادهای منتخب را حدود ۱۰ میلیارد تومان و هزینه اجرای مطالعات مردم‌شناسی شرق ایران را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

برآبادی با تأکید بر ضرورت استفاده از شیوه‌های نوین تأمین منابع مالی گفت: علاوه بر اعتبارات ملی و استانی، ظرفیت «نشان‌دار کردن مالیات»، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، معادن و صنایع بزرگ استان و همچنین مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در سرعت‌بخشی به روند مرمت و آماده‌سازی آسبادها ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: رایزنی‌های اولیه با تعدادی از مؤدیان مالیاتی، صنایع و تشکل‌های اقتصادی استان انجام شده و امیدواریم با تسهیل فرآیندهای اجرایی، این ظرفیت به پشتوانه‌ای مؤثر برای حفظ و احیای این میراث ارزشمند تبدیل شود.

او با اشاره به تجربه موفق احیای آسبادهای نشتیفان خاطرنشان کرد: مشارکت صنایع و بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی در آن پروژه، نتایج مطلوبی به همراه داشت و می‌توان از همین الگو برای مرمت آسبادهای خراسان جنوبی نیز استفاده کرد.

برآبادی آزادسازی عرصه و حریم آسبادها را از مهم‌ترین پیش‌نیازهای ثبت جهانی دانست و گفت: مرمت بناها به تنهایی برای ثبت جهانی کافی نیست و ساماندهی منظر فرهنگی، رفع معارضات، جابه‌جایی تأسیسات مزاحم و اجرای کامل ضوابط حفاظتی مورد نظر یونسکو باید به طور همزمان دنبال شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی توسعه زیرساخت‌های گردشگری از جمله بهسازی راه‌های دسترسی، تأمین آب و برق، ایجاد توقفگاه، تقویت اقامتگاه‌های بوم‌گردی، نصب تابلوهای معرفی، تولید محتوای رسانه‌ای و معرفی هرچه بهتر این آثار را از دیگر ضرورت‌های مسیر ثبت جهانی برشمرد.

برآبادی در پایان با تأکید بر نقش مردم، دهیاری‌ها، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی در حفاظت از این میراث ارزشمند، اظهار امیدواری کرد با همدلی و مشارکت همه بخش‌ها، پرونده ثبت جهانی آسبادهای ایران در موعد مقرر تکمیل شود و آسبادهای خراسان جنوبی به عنوان یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های میراث صنعتی ایران، جایگاه شایسته خود را در فهرست میراث جهانی یونسکو به دست آورند.

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