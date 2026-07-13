به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی روز یک‌شنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ در پنجمین جلسه جذب اعتبارات، گفت: در سال مالی جاری، اعتبارات قابل توجهی در حوزه‌های سه گانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استان تخصیص یافته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت زمان‌بندی، تاکید کرد: موضوع برنامه‌ریزی، اقدام و جذب سریع اعتبارات ابلاغی استانی، در اولویت اصلی پیگیری‌های اداره‌کل و مدیران شهرستان‌ها قرار گیرد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نرخ جذب اعتبارات به ۱۰۰ درصد برسد.

برآبادی در ادامه با اشاره به افزایش چشمگیر اعتبارات ملی نسبت به سال گذشته، افزود: اگرچه افزایش بودجه یک فرصت بزرگ است، اما چالش‌های ناخواسته ناشی از شرایط متاثر از شرایط جنگی و تغییرات محیطی، تعهد به اجرای به موقع پروژه‌ها را با چالش مواجه کرده است. باید به گونه‌ای پیش برویم که به صورت هدفمند و با برنامه‌ریزی درست به جذب کامل اعتبارات برسیم.

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