فرصت ثبت جهانی آسبادهای ایران تکرارشدنی نیست

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد فرهادی در نشست بررسی روند ثبت جهانی آسبادهای خراسان جنوبی روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ با قدردانی از اقدامات انجامشده برای آمادهسازی پرونده ثبت جهانی، اظهار کرد: آسبادها میراث مشترک ایران و افغانستان هستند، اما بخش عمده این میراث در ایران قرار دارد و با ثبت جهانی این اثر، سهم فرهنگی افغانستان نیز در قالب این پرونده دیده خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نشست مشترک اخیر سه استان با حضور معاون میراثفرهنگی کشور و مسئولان استانی، افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، تمامی الزامات فنی، مطالعاتی و اجرایی باید تا دیماه امسال تکمیل شود و این فرصت، آخرین بازه زمانی برای آمادهسازی پرونده ثبت جهانی است.
او تسریع در اجرای تعهدات دستگاههای اجرایی را مهمترین اولویت این مرحله دانست و گفت: همه دستگاههای مرتبط باید در چارچوب وظایف خود، ضمن اجرای کامل الزامات پرونده و توصیههای شورای بینالمللی بناها و محوطهها (ایکوموس)، همکاری نزدیک و مستمری با وزارت میراثفرهنگی، استانداریها و ادارهکل میراثفرهنگی داشته باشند.
فرهادی از تشکیل کمیتههای راهبری ثبت جهانی آسبادها در استانهای مشارکتکننده خبر داد و افزود: تقسیم وظایف تخصصی میان استانها انجام شده و هر بخش از مطالعات، مستندسازی و اقدامات فنی بر اساس برنامه زمانبندی در حال اجراست تا پرونده با کیفیت مطلوب برای ارزیابی نهایی آماده شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی ساماندهی عرصه و حریم آسبادها را از مهمترین الزامات ثبت جهانی عنوان کرد و گفت: شهرداریها، بنیاد مسکن، ادارهکل راه و شهرسازی، منابع طبیعی، شرکتهای خدماترسان و سایر دستگاههای مرتبط باید با همکاری کامل، نسبت به رفع معارضات، ساماندهی محدوده آثار و اجرای الزامات حفاظتی اقدام کنند.
او همچنین از برگزاری جلسات منظم پایش روند اجرای مصوبات خبر داد و اظهار کرد: جلسات بررسی پیشرفت کار در خراسان جنوبی هر دو هفته یکبار برگزار میشود و نشست مشترک سه استان نیز بهصورت فصلی برای هماهنگی بیشتر ادامه خواهد یافت.
فرهادی با تأکید بر اینکه ثبت جهانی تنها یک عنوان افتخارآمیز نیست، تصریح کرد: هدف اصلی از این اقدام، تبدیل ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی به فرصتهای اقتصادی، رونق گردشگری، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد جوامع محلی است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی بیشترین تعداد آسبادهای کشور را در اختیار دارد، افزود: با وجود این ظرفیت کمنظیر، هنوز بسیاری از مردم ایران با جایگاه این استان در حوزه آسبادها آشنایی کافی ندارند و به همین دلیل رسانهها، صدا و سیما، فعالان فضای مجازی و تولیدکنندگان محتوا باید نقش مؤثرتری در معرفی این میراث ارزشمند ایفا کنند.
او با قدردانی از اقدامات انجامشده توسط ادارهکل میراثفرهنگی، شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: روند اقدامات رضایتبخش است، اما با توجه به فرصت محدود باقیمانده، لازم است سرعت اجرای برنامهها چند برابر شود.
فرهادی مشارکت مردم را یکی از ارکان اصلی موفقیت پرونده ثبت جهانی دانست و گفت: حفاظت و احیای آسبادها بدون همراهی جوامع محلی امکانپذیر نیست و باید نگرانی مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار برطرف شود تا آنان نیز خود را شریک این رویداد مهم فرهنگی بدانند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: ثبت جهانی آسبادها نهتنها به حفظ این میراث ارزشمند کمک میکند، بلکه موجب افزایش ارزش اقتصادی املاک، توسعه زیرساختهای گردشگری، رونق سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای جدید برای توسعه مناطق دارای آسباد خواهد شد.
او با اشاره به جایگاه گردشگری در سند آمایش سرزمین استان اظهار کرد: گردشگری در کنار معدن، یکی از محورهای اصلی توسعه خراسان جنوبی است و ثبت جهانی آسبادها میتواند این ظرفیت را بیش از گذشته فعال کند.
فرهادی در پایان با تأکید بر اینکه این پروژه نباید در چارچوب روال معمول اداری دنبال شود، گفت: تحقق ثبت جهانی آسبادهای ایران نیازمند پیگیری شبانهروزی، همافزایی میان دستگاهها، جذب حداکثری اعتبارات ملی و استفاده از همه ظرفیتهای قانونی است و همه مدیران باید این مأموریت ملی را در اولویت برنامههای خود قرار دهند.
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