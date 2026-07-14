تکمیل زنجیره ارزش گردشگری، راهبرد اصلی توسعه اردبیل/ ۸۶ پروژه در مدار اجرا

مسعود امامی یگانه در جریان بازدید از روند اجرای دو طرح گردشگری، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا اظهار کرد: در حال حاضر ۸۶ طرح گردشگری با حجم سرمایهگذاری بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان و با میانگین پیشرفت فیزیکی بیش از ۴۰ درصد در نقاط مختلف استان اردبیل در دست اجرا است که بر اساس برنامهریزی انجامشده، تمامی این پروژهها طی دو سال آینده به بهرهبرداری خواهند رسید.
استاندار اردبیل با اشاره به نقش سرمایهگذاری بخشخصوصی در توسعه صنعت گردشگری افزود: دو طرح مهم گردشگری در حوزههای اقامتی، تفریحی و خدمات گردشگری با سرمایهگذاری یکهزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در حال اجراست که با بهرهبرداری از آنها، زمینه اشتغال مستقیم برای ۳۵۰ نفر فراهم شده و ظرفیت استان برای جذب گردشگران داخلی و خارجی به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
او با تاکید بر اینکه تکمیل زنجیره ارزش گردشگری یکی از راهبردهای اساسی توسعه این صنعت به شمار میرود، تصریح کرد: برخورداری اردبیل از ظرفیتهای ممتاز طبیعی، تاریخی، فرهنگی و آبدرمانی، ضرورت توسعه متوازن زیرساختها و خدمات گردشگری را دوچندان کرده است؛ از این رو، تکمیل زنجیره ارزش و ارتقای کیفیت خدمات، در صدر اولویتهای توسعهای استان قرار دارد.
امامی یگانه همچنین با اشاره به اقدامات دولت در توسعه زیرساختهای گردشگری استان گفت: هماکنون ۱۰ پروژه عمرانی زیرساختی در بخش گردشگری در حال اجراست و تأمین منابع مالی مورد نیاز این طرحها به ارزش حدود ۲ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری و منابع پیشبینیشده در تبصرههای ۱۵ و ۱۸، با جدیت در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: همافزایی میان سرمایهگذاری بخش خصوصی، توسعه زیرساختهای عمومی و اجرای پروژههای راهبردی، زمینهساز ارتقای مزیتهای رقابتی اردبیل در صنعت گردشگری و تحقق توسعه پایدار، اشتغالآفرینی و رونق اقتصادی استان خواهد بود.
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