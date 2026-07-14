اجرای طرح هادی بامحوریت گردشگری در ۶ روستای گردشگری شهرستان اردبیل

به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرزاد قلندری امروز ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ در جلسه بررسی روند اجرای طرح هادی در روستاهای شهرستان اردبیل، با اشاره به رویکرد دولت برای توسعه عدالتمحور در مناطق روستایی اظهار داشت: توسعه زیرساختهای روستایی از جمله اولویتهای اصلی فرمانداری است و در همین راستا، اجرای طرح هادی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان با جدیت دنبال میشود که در حال حاضر این عملیات در ۶ روستای گردشگری آغاز شده است.
فرماندار اردبیل با اشاره به اقدامات انجام شده در سال جاری افزود: امسال برنامهریزی دقیقی برای اجرای طرح هادی در ۲۴ روستای شهرستان صورت گرفته که عملیات اجرایی آن آغاز شده است و همچنین برای سال آینده نیز اجرای این طرح در بیش از ۲۲ روستای دیگر هدفگذاری شده است.
او با اشاره به حجم عملیات و اعتبارات تخصیصی افزود: در مجموع، ۱۳۰ هزار متر مربع عملیات عمرانی در قالب طرحهای هادی در حال اجرا یا تکمیل است که برای این منظور، اعتباری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است، همچنین با استفاده از اعتبارات سفر رئیسجمهور، پروژههای عمرانی در روستاهایی که طرح هادی در آنها اجرا شده، تقویت شده است.
قلندری با تاکید بر پتانسیلهای بینظیر شهرستان اردبیل در حوزه گردشگری ادامه داد: توسعه زیرساختهای گردشگری روستایی به عنوان یک راهبرد کلیدی در دستور کار قرار دارد، در همین راستا، مطالعه و اجرای طرح هادی با محوریت گردشگری در ۶ روستای هدف گردشگری شهرستان اردبیل آغاز شده است که میتواند نقش بسزایی در تقویت اقتصاد بومی و رونق صنعت گردشگری ایفا کند.
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