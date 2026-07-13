به گزارش خبرنگار میراث آریا، ابراهیم امامی عصر روز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ در آیین رونمایی از پوستر بزرگداشت هفته اردبیل، گفت: دبیرخانه دائمی ستاد بزرگداشت هفته استان اردبیل در طول سال فعال خواهد بود و برنامه‌های متعددی در طول سال برگزار می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای بزرگداشت هفته استان، افزود: بیش از ۸ جلسه در طی دو هفته گذشته توسط ستاد برگزار شده و برنامه‌های هفته اردبیل به دقت بررسی و مصوب شده و ده‌ها برنامه در طول هفته برگزار خواهد شد.

او تاکید کرد: استفاده از پتانسیل گروه‌های مردم نهاد و سپردن برنامه‌ها به خود مردم، از مهمترین سیاست‌های ستاد هست و تلاش می‌کنیم در سال‌های آتی، این برنامه ها توسط تشکل های مردمی برگزار شود.

امامی ادامه داد: همه ارگان‌های مرتبط در طی روزهای گذشته و آینده، با تمام امکانات خود پای کار هستند و ان شاالله امسال برنامه‌های هفته اردبیل با انسجام و یکپارچگی و قدرت بیشتری نسبت به سال‌های قبل برگزار خواهد شد.

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