به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ در جلسه هماهنگی برنامههای گرامیداشت هفته استان اردبیل که با حضور مسئولان کمیتههای اجرایی در مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه فرصت زیادی تا چهار مرداد روز بزرگداشت شیخ صفیالدین اردبیلی باقی نمانده است، ضرورت دارد که در این جلسه تصمیمات نهایی در خصوص نحوه برگزاری برنامههای گرامیداشت هفته اردبیل اتخاذ شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی میزبان برنامه اصلی بزرگداشت روز اردبیل خواهد بود و در این راستا اداره کل میراثفرهنگی اقدامات لازم را برای آمادهسازی مجموعه انجام میدهد.
او تاکید کرد: با توجه به وجود پروتکلهای حفاظتی در مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی، لازم است که سایر دستگاههای دخیل در اجرای برنامه گرامیداشت روز اردبیل نیز هماهنگیهای لازم را در اسرع وقت انجام دهند تا اقدامات مورد نظر آنها طبق پروتکلهای حفاظتی اجرا شود.
جباری ادامه داد: همچنین با توجه به نقش تاریخی سلسله صفویه در سرنوشت کشورمان ایران و نامگذاری چهار مرداد به نام شیخ صفیالدین اردبیلی، جد سلاطین صفوی، لازم است که کمیتههای اجرایی و ستاد برگزاری گرامیداشت روز اردبیل فضاسازی رسانهای مناسبی را به ویژه با هدف پاسداشت میراث معنوی صفویان و تبیین نقش تاریخی اردبیل انجام دهند.
مدیرکل میراثفرهنگی استان اردبیل ادامه داد: مجموعه اداره کل میراثفرهنگی با توجه به وظایف تعریف شده برای این دستگاه در ستاد اجرایی بزرگداشت روز اردبیل، آماده هرگونه همکاری و عمل به وظایف خود است و امیدواریم با همکاری همه نهادهای دخیل شاهد اجرای مناسب برنامههای این هفته باشیم.
انتهای پیام/
نظر شما