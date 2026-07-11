به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری صبح امروز ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ در جلسه بررسی مسائل و مشکلات شهرستان بیله‌سوار، گفت: محل دائمی برگزاری جشنواره کوچ عشایر شاهسون مغان با عنوان اکوکمپ عشایری و با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط در شهرستان بیله‌سوار ایجاد می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: نمونه‌های موفقی از اکوکمپ‌های عشایری یا روستایی در کشور وجود دارد و با توجه به ظرفیت‌های موجود، منطقه مغان نیز موقعیت مناسبی برای ایجاد این اکوکمپ است و می‌توانیم از این مجموعه برای برگزاری رویدادهای مختلف، برپایی بازارچه صنایع‌دستی، ایجاد اقامتگاه‌های عشایری و توسعه گردشگری کشاورزی استفاده کنیم.

او با اشاره به اینکه فصلی بودن گردشگری یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان صنعت گردشگری در استان اردبیل است، تاکید کرد: با توجه به شرایط جوی شمال استان و آب و هوای مناسب این منطقه در نیمه دوم سال، مغان می‌تواند گردشگری استان را از فصلی بودن خارج کند و این اکوکمپ یکی از اقدامات مهم برای ایجاد جاذبه‌ها و زیرساخت‌ها در راستای رونق گردشگری شمال استان خواهد بود.

جباری ادامه داد: همچنین پروژه نیمه کاره کمپ گردشگری یکی از موضوعات مهم ما در شهرستان بیله‌سوار است که سال‌هاست بلاتکلیف مانده و پیرو رایزنی با راه و شهرسازی در صورت رفع مشکلات، زمین این پروژه مجددا آماده واگذاری است تا بتوانیم از محل اعتبارات ملی و استانی این پروژه را اجرایی کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل ضمن اشاره به پروژه تعریف محور تاریخی فرهنگی در شهر بیله‌سوار و در محدوده محوطه‌های تاریخی این شهر، تصریح کرد: پروژه محور تاریخی فرهنگی بیله‌سوار از مدرسه تاریخی امام خمینی تا یادمان شهدای سوم شهریور ۱۳۲۰ و تپه تاریخی نرگس یکی از پروژه‌های مهم تعریف شده در شهرستان است که با همکاری و انعقاد تفاهم‌نامه بین میراث‌فرهنگی، شهرداری و بنیاد مسکن اجرایی خواهد شد و در سفر استاندار نیز برای این موضوع اعتبار اختصاص داده شده است.

او همچنین راکد بودن مهمان‌سرای ایرانگردی و جهانگردی به عنوان تنها مرکز اقامتی شهرستان را از دغدغه‌های اصلی عنوان کرد و خواستار رایزنی فرمانداری برای حل اختلاف مالک و بهره‌بردار به منظور فعالیت مجدد این پروژه شد.

انتهای پیام/