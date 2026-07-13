آیین رونمایی از پوسترهای هفته اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، آیین رونمایی از پوسترهای طراحی شده برای بزرگداشت هفته استان اردبیل عصر روز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل و اعضای ستاد بزرگداشت هفته اردبیل، برگزار شد.

در این آیین، اعضای ستاد بزرگداشت هفته استان و روسای کمیته‌ها گزارشی از روند برنامه ها و اقدامات صورت گرفته ارائه کردند.

۴مرداد ماه در تقویم رسمی کشور به عنوان روز بزرگداشت شیخ صفی‌الدین اردبیلی نامگذاری شده و هرساله برنامه‌های هفته استان اردبیل در این ایام برگزار می‌شود.

براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط ستاد بزرگداشت هفته استان اردبیل، برنامه‌های این هفته در سال جاری از دوم تا نهم مرداد ماه در اردبیل و شهرستان های گرمی، پارس آباد، خلخال، مشگین شهر و نمین در قالب ۳۴ برنامه اصلی و ۱۰۴ برنامه فرعی با حضور میهمانان خارجی و داخلی برگزار خواهد شد.

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