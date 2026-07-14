تدوین سند راهبردی گردشگری کهگیلویه و بویراحمد در قالب «کریدور تمدنی جنوب زاگرس»

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست راهبردی و تخصصی کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج بعد از ظهر دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، مدیرکل حفاظت محیط زیست، نمایندگان ارشد دستگاه‌های اجرایی، فعالان برجسته اقتصادی و صاحب‌نظران نام‌آشنای حوزه گردشگری برگزار شد.

در این نشست مهم و تصمیم‌ساز، ظرفیت‌های بی‌نظیر، چالش‌های پیش‌رو و راهکارهای عملیاتی توسعه همه‌جانبه گردشگری کهگیلویه و بویراحمد با محوریت تدوین و اجرای برنامه توسعه گردشگری «کریدور تمدنی جنوب زاگرس» مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت.

همچنین در جریان این رویداد، پیشنهادهای کلیدی استان برای مشارکت فعال در این طرح بزرگ ملی، توسعه سرمایه‌گذاری پایدار در بخش گردشگری، حفظ محیط زیست و گسترش همکاری‌های راهبردی بین‌استانی به منظور خلق ثروت از منابع طبیعی و تاریخی مطرح شد.

در ابتدای این نشست و در راستای تقویت ساختار مدیریتی کمیسیون، با حکم رسمی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی یاسوج، مهدی پورانصاری از فعالان باسابقه و خوش‌فکر حوزه گردشگری، به عنوان مشاور ارشد و دستیار رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی یاسوج منصوب و حکم وی به صورت رسمی در حضور مسئولان اهدا شد.

در ادامه این اجلاس، فرشید عزیزی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی یاسوج با تشریح دقیق جایگاه راهبردی و ژئوپلیتیک کهگیلویه و بویراحمد در طرح کلان «کریدور تمدنی جنوب زاگرس» گفت: این استان با برخورداری از تنوع کم‌نظیر اقلیمی، میراث باشکوه تاریخی و فرهنگی، فرهنگ غنی و اصیل عشایری و موقعیت جغرافیایی ممتاز، ظرفیت قطعی و بالقوه تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی و ثروت‌آفرین گردشگری کشور را دارا است.

او با اشاره به چشم‌انداز روشن «کهگیلویه و بویراحمد؛ پایتخت طبیعت و فرهنگ زاگرس»، توسعه اکوتوریسم کوه دنا، احیای گردشگری تاریخی در بلادشاپور، رونق گردشگری عشایری، سرمایه‌گذاری بر روی گردشگری آبشارها و تنگه‌های شگفت‌انگیز زاگرس و همچنین توسعه توریسم سلامت را از مهم‌ترین محورهای پیشنهادی و استراتژیک استان عنوان کرد.

عزیزی در تکمیل صحبت‌های خود خواستار ایجاد برند مشترک «راه تمدنی جنوب زاگرس»، تشکیل سریع دبیرخانه دائمی این کریدور در استان، جذب سرمایه‌گذاری هدفمند بخش خصوصی، تدوین بسته‌های جذاب گردشگری چنداستانی و توسعه فوری زیرساخت‌های رفاهی و مواصلاتی گردشگری شد.

در ادامه این نشست، سید مجتبی امیرحسینی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید موکد بر نقش غیرقابل انکار بخش خصوصی در جهش توسعه گردشگری اظهار کرد: تحقق اهداف بلندپروازانه و کلان این حوزه بدون مشارکت جدی سرمایه‌گذاران و حمایت قاطع از فعالان بخش خصوصی به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست.

او با اشاره به ظرفیت‌های عظیم و ثروت‌ساز گردشگری استان از جمله بافت تاریخی و ارزشمند دهدشت، سدهای بزرگ و زیبا، روستاهای مستعد هدف گردشگری، مناطق بکر عشایری، مجتمع‌های آب‌درمانی شفابخش و ظرفیت بی‌نظیر گردشگری ورزشی در استانی چهار فصل، از آغاز مطالعات تخصصی توسعه گردشگری در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده و پنهان استان با قدرت در دستور کار جدی این اداره کل قرار دارد.

امیرحسینی همچنین در خبری نویدبخش از راه‌اندازی بازار مجازی و مدرن صنایع‌دستی با همکاری گسترده شرکت پست خبر داد و بیان کرد: این اقدام گامی بسیار مؤثر و عملی در راستای حمایت از هنرمندان بومی، حذف واسطه‌ها و توسعه چشمگیر بازار فروش صنایع‌دستی استان در سطح ملی و بین‌المللی خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به لزوم تسهیل‌گری در امور سرمایه‌گذاران بیان کرد: دولت به تنهایی قادر به ایجاد تحول بنیادین در زیرساخت‌های گردشگری نیست و ما با تمام توان از ورود سرمایه‌گذاران دارای اهلیت به پروژه‌های بوم‌گردی و تاریخی حمایت می‌کنیم.

او با تأکید بر رفع موانع اداری تصریح کرد: باید بروکراسی‌های زائد از پیش پای فعالان اقتصادی برداشته شود تا بتوانیم در قالب کریدور تمدنی جنوب زاگرس، بسته‌های تشویقی ویژه‌ای را برای توسعه زیرساخت‌های اقامتی و تفریحی در مجاور سدها، مجتمع‌های آب‌درمانی و روستاهای هدف گردشگری ارائه دهیم.

این مقام مسئول همچنین به اهمیت تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری استان پرداخت و اظهار کرد: راه‌اندازی بازار مجازی صنایع‌دستی با همکاری شرکت پست تنها گام نخست ماست و قصد داریم با ایجاد زنجیره ارزش میان تولیدکنندگان محلی و بازارهای ملی، اقتصاد جوامع روستایی و عشایری را به شکل ملموسی تقویت کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان خاطرنشان کرد: مطالعات جامعی برای معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده استان آغاز شده است تا با برندسازی مشترک و هم‌افزایی با سایر استان‌های جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد را از یک معبر گردشگری به یک مقصد نهایی، ارزشمند و پرجاذبه در تقویم سفرهای داخلی و خارجی تبدیل نماییم.

در بخش دیگری از این نشست تخصصی، مهدی پورانصاری مشاور ارشد و دستیار رئیس کمیسیون گردشگری، ضمن تبیین برنامه‌های آتی عنوان کرد: هدف اصلی از برگزاری این نشست، تدوین پیشنهادهای جامع، علمی و عملیاتی استان برای گنجاندن در برنامه توسعه گردشگری کریدور تمدنی جنوب زاگرس و آغاز فاز جدیدی از برنامه‌ریزی‌های هدفمند کمیسیون است.

پورانصاری با نگاهی آینده‌نگرانه بر لزوم تشکیل کمیته تخصصی اکوتوریسم، توسعه پرشتاب گردشگری کشاورزی، تقویت زیرساخت‌های گردشگری فرهنگی و عشایری، ایجاد تشکل‌های منسجم و تخصصی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی استاندارد، معرفی هرچه بهتر میراث عظیم تاریخی و تهیه بسته‌های تخصصی و جذاب گردشگری برای آژانس‌های مسافرتی تأکید کرد.

همچنین عبدال دیانتی‌نسب مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد، ظرفیت‌های بکر و طبیعی استان را از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی برای توسعه گردشگری پایدار و سبز دانست و گفت: جنگل‌های انبوه زاگرسی، مناطق غنی حفاظت‌شده، تالاب‌های زیبا، غارهای اسرارآمیز، رودخانه‌های خروشان، سدها و زیستگاه‌های ارزشمند حیات‌وحش، فرصتی طلایی و بی‌بدیل برای توسعه اکوتوریسم، طبیعت‌گردی مسئولانه، بوم‌گردی و گردشگری آبی فراهم کرده است.

او با تاکید بر لزوم همزیستی مسالمت‌آمیز گردشگری و طبیعت اضافه کرد: حفظ ارزش‌های بنیادین زیست‌محیطی همزمان با توسعه گردشگری، توسعه اصولی زیرساخت‌ها، مشارکت دادن جوامع محلی در منافع اقتصادی و اجرای دقیق طرح‌های گردشگری بر پایه اصول سخت‌گیرانه حفاظت از طبیعت، خط قرمز و اولویت اصلی ما است.

در ادامه این رویداد، پهلوانی از فعالان برجسته و دغدغه‌مند حوزه گردشگری استان نیز با اشاره به ضرورت معرفی صحیح، حرفه‌ای و رسانه‌ای ظرفیت‌های گردشگری، خواستار توجه بسیار بیشتر و عمیق‌تر به جاذبه‌های فرهنگی، آداب و رسوم کهن، سبک زندگی بی‌نظیر عشایری و حفظ میراث ناملموس استان در تدوین تمامی برنامه‌های توسعه‌محور گردشگری شد.

در پایان این نشست راهبردی، بر تدوین نهایی و سریع بسته پیشنهادی و جامع کهگیلویه و بویراحمد برای ارائه مقتدرانه به دبیرخانه اتاق‌های بازرگانی جنوب کشور، بسط و توسعه همکاری‌های استراتژیک بین‌استانی، تسهیل شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام زیرساخت‌های گردشگری، تقویت برند ملی گردشگری استان و بهره‌گیری حداکثری و پایدار از ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و عشایری در چارچوب کلان «کریدور تمدنی جنوب زاگرس» تأکید شد.

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