۲۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۵

برگزاری نشست رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با اعضای پژوهشکده میراث معماری و شهری

برگزاری نشست رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با اعضای پژوهشکده میراث معماری و شهری

نشست محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، با پژوهشکدۀ میراث معماری و شهری به‌منظور هم‌اندیشی، بحث و تبادل نظر، استفاده از خرد جمعی، بررسی و ارائه راه حل پیشنهادی برای مسائل جاری پژوهشگاه، برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدابراهیم زارعی  در این نشست که روز یکشنبه 21 تیرماه 1405 برگزار شد، بر لزوم رویکرد طرح‌های پژوهشی به سوی حل چالش‌های حوزه میراث معماری و شهری کشور و اولویت‌ها و نیازهای معاونت‌ها و واحدهای استانی وزارت میراث فرهنگی، با در نظر گرفتن تقویت نظارت‌ها و مرجعیت‌های پژوهشکده تأکید کرد.

درادامه این نشست علیرضا انیسی رئیس پژوهشکده میراث معماری و شهری بر همین خط سیر پژوهشی در پژوهشکده تأکید کرده و محدودیت‌های موجود و به‌ویژه نیاز مبرم به حمایت‌های مالی و اداری از فعالیت‌های همکاران در این زمینه را تبیین کرد.

در ادامه دیگر اعضای پژوهشکده، ضمن طرح مشکلات موجود در حوزه پژوهش، به بیان چالش‌های ارتباط با معاونت‌ها و استان‌ها و فقدان ضوابط و مجوزهای موردنیاز پرداختند و بر ضرورت پشتیبانی‌های لازم و بازتعریف رابطۀ پژوهشگاه و معاونت‌های مرتبط و ارتباط با واحدهای استانی تأکید کردند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042301592
راضیه حسینی
دبیر مهدی ارجمند

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