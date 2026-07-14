میراث‌آریا: قرار گرفتن این قلعه در نزدیکی مسیرهای ارتباطی تاریخی، نشان می‌دهد که سازندگان آن علاوه بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی منطقه، به اهمیت کنترل راه‌های عبور و مرور نیز توجه ویژه‌ای داشته‌اند. انتخاب محل احداث دژ بر فراز برآمدگی‌های سنگی، امکان دیده‌بانی گسترده بر دشت‌های اطراف را فراهم می‌کرده و همین ویژگی، نقش مهمی در کارکرد دفاعی آن داشته است.

پژوهش‌های انجام‌شده بیانگر آن است که قلعه کمیز در میانه دوران اسلامی از رونق برخوردار بوده و یکی از مراکز مهم استقرار در این بخش از هرمزگان محسوب می‌شده است. هرچند تاکنون کاوش‌های باستان‌شناسی گسترده‌ای در این مجموعه انجام نشده، اما بررسی‌های میدانی و مطالعات مربوط به ثبت ملی اثر، اطلاعات ارزشمندی درباره پیشینه آن در اختیار پژوهشگران قرار داده است.

در جریان این بررسی‌ها، مجموعه‌ای از سفال‌های بدون لعاب، سفال‌های ظریف با پوشش نخودی و نمونه‌هایی از سفال‌های لعاب‌دار اسلامی، ظروف آبی و سفید و همچنین بخشی از یک زیور شیشه‌ای از سطح محوطه گردآوری شد. این یافته‌ها نشان می‌دهد که قلعه کمیز در روزگار خود محل سکونت و فعالیت بوده و زندگی در آن جریان داشته است. تنوع آثار فرهنگی به‌دست‌آمده نیز از ارتباط این منطقه با مراکز مهم فرهنگی و تجاری دوران اسلامی حکایت دارد.

برخی پژوهشگران بر این باورند که این دژ ممکن است یکی از قلعه‌هایی باشد که در جریان حملات تیموریان به جنوب ایران آسیب دیده و متروک شده است. هرچند این دیدگاه هنوز نیازمند مطالعات تکمیلی و کاوش‌های علمی است، اما یافته‌های موجود، اهمیت تاریخی این مجموعه را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های قلعه کمیز، هماهنگی کامل معماری آن با طبیعت پیرامون است. معماران این بنا بدون آنکه ساختار طبیعی صخره را دگرگون کنند، تمامی اجزای قلعه را متناسب با پستی و بلندی‌های زمین طراحی کرده‌اند. این رویکرد، افزون بر استحکام بیشتر، موجب شده است که طبیعت خود به بخشی از سامانه دفاعی قلعه تبدیل شود؛ شیوه‌ای که در بسیاری از استحکامات تاریخی ایران کمتر با چنین انسجامی دیده می‌شود.

در چهار سوی قلعه برج‌های دیده‌بانی و استحکامات دفاعی استقرار یافته و میان آن‌ها برجک‌هایی برای تقویت دیوارها ساخته شده است. این برجک‌ها علاوه بر افزایش استحکام سازه، امکان دفاع مؤثر از بخش‌های مختلف قلعه را فراهم می‌کردند و مجموعه‌ای منسجم از عناصر دفاعی را شکل می‌دادند.

ویژگی طبیعی محل استقرار قلعه سبب شده بود که بخش عمده‌ای از مسیرهای دسترسی به آن دشوار و در برخی نقاط تقریباً غیرممکن باشد. به همین دلیل، سازندگان دژ با ایجاد حصارهای مستحکم و سامان‌دهی مسیرهای ورود، تنها راه دسترسی را به‌گونه‌ای طراحی کرده بودند که امکان کنترل کامل آن وجود داشته باشد. این شیوه طراحی، نشان‌دهنده شناخت دقیق سازندگان از اصول معماری نظامی و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های محیط طبیعی است.

پیرامون قلعه نیز حصاری خشتی قرار داشته که نخستین لایه دفاعی مجموعه را تشکیل می‌داده است. در بخش‌هایی از این حصار، صخره‌های طبیعی جایگزین دیوار شده‌اند و همین پیوند میان معماری و طبیعت، استحکام مجموعه را دوچندان کرده است. استفاده از خشت خام و ملات گل رس، علاوه بر هماهنگی با شرایط اقلیمی منطقه، بیانگر تداوم سنت‌های معماری بومی در جنوب ایران است؛ سنتی که بر پایه شناخت دقیق از محیط و بهره‌گیری از مصالح در دسترس شکل گرفته است.

امروزه اگرچه گذر زمان، عوامل طبیعی و فرسایش، بخش‌هایی از این بنای ارزشمند را دستخوش آسیب کرده، اما بقایای برج‌ها، دیوارها و فضاهای داخلی همچنان گویای شکوه گذشته آن است. در میان آوارهای برجای‌مانده، هنوز می‌توان نشانه‌هایی از سازمان فضایی قلعه را مشاهده کرد و دریافت که این مجموعه در روزگار آبادانی خود، یکی از مهم‌ترین مراکز دفاعی منطقه بوده است.

نخستین اقدامات حفاظتی و مرمتی این اثر در دهه‌های اخیر با هدف جلوگیری از گسترش آسیب‌ها انجام شد. در جریان این عملیات، پس از تهیه مصالح همگون با ساختار تاریخی بنا، بخش‌هایی از دیوارهای آسیب‌دیده استحکام‌بخشی و مرمت شد تا روند فرسایش این میراث ارزشمند کند شود. با این حال، کارشناسان بر این باورند که آینده پژوهشی قلعه کمیز همچنان نیازمند کاوش‌های باستان‌شناسی، مستندسازی دقیق و مطالعات تخصصی است؛ پژوهش‌هایی که می‌تواند ابعاد ناشناخته‌ای از تاریخ این دژ و نقش آن در تحولات جنوب ایران را روشن سازد.

قلعه کمیز به واسطه ارزش‌های تاریخی، معماری و فرهنگی خود در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و امروز به عنوان یکی از مهم‌ترین نمونه‌های معماری دفاعی خشتی هرمزگان شناخته می‌شود. این اثر، افزون بر جایگاه تاریخی خود، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری فرهنگی، معرفی میراث معماری جنوب ایران و گسترش مطالعات باستان‌شناختی دارد.

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