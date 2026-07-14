۲۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۳

تشدید نظارت بر روند استانداردسازی واحدهای پذیرایی در بندرعباس

تشدید نظارت بر روند استانداردسازی واحدهای پذیرایی در بندرعباس

در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی و به‌منظور توسعه زیرساخت‌های گردشگری، کارشناسان معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان از یک واحد سفره‌خانه سنتی در شهرستان بندرعباس بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بازدید فنی از تأسیسات گردشگری روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ با هدف ارزیابی وضعیت بهسازی، تجهیزات و انطباق فضای واحد با استانداردهای ابلاغی برای صدور پروانه بهره‌برداری انجام شد.

سلیم محمدی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به اهمیت این فرآیند گفت: نظارت دقیق کارشناسان ما بر واحدهای پذیرایی در حال بهسازی، پیش‌شرط اصلی برای ارائه خدمات مطلوب به گردشگران و حفظ اصالت فضاهای سنتی استان است.

او با بیان اینکه اولویت این معاونت، حمایت از سرمایه‌گذاران با تکیه بر رعایت کامل ضوابط فنی و بهداشتی است، افزود: کارشناسان تمامی جوانب از جمله ایمنی بنا، فضاسازی متناسب با معماری بومی و معیارهای پذیرایی اصیل را مورد سنجش قرار می‌دهند تا واحدهای پذیرایی بتوانند با کیفیت استاندارد، فعالیت خود را آغاز کنند.

معاون گردشگری هرمزگان در پایان تأکید کرد: تمامی مراحل صدور پروانه بهره‌برداری منوط به تأییدیه نهایی کارشناسان این حوزه است و تلاش داریم با این نظارت‌های میدانی مستمر، سطح کیفی و کمی خدمات گردشگری در شهرستان بندرعباس را ارتقا داده و فضایی درخور میهمانان و گردشگران فراهم آوریم.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042301602
صدیقه غلامی
دبیر مرضیه امیری

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