به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان روز سه‌شنبه 23 تیرماه 1405، در این نشست با اشاره به پیشینه تعاملات سازمانی اظهار کرد: این جلسه در راستای اجرای مفاد تفاهم‌نامه ملی میان معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جهاد دانشگاهی کشور تشکیل شده است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: هدف اصلی این هم‌افزایی، تقویت زنجیره ارزش صنایع‌دستی استان با تمرکز ویژه بر حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و احیای رشته‌های بومی و در حال منسوخ شدن صنایع‌دستی منطقه است.

او با تاکید بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از امکانات، ابزارها و ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری هر دو دستگاه، تصریح کرد: در این راستا، حوزه‌های همکاری متعددی تعریف شده است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به آموزش تخصصی شاغلان صنایع‌دستی و فعالان حوزه بوم‌گردی، تولید محتوای آموزشی و ترویجی مشترک، همکاری در برگزاری رویدادها، نمایشگاه‌ها و تأمین فضاهای آموزشی اشاره کرد.

رمجی در ادامه افزود: استفاده از ظرفیت‌های علمی و اجرایی جهاد دانشگاهی در بخش‌های مشاوره تخصصی، انتقال تجربه به هنرمندان و همچنین فعال‌سازی ظرفیت‌های دانش‌آموزی و دانشجویی برای ورود خلاقانه به عرصه صنایع‌دستی، از دیگر محورهای مورد تاکید در این همکاری مشترک است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس توافقات صورت‌گرفته در این جلسه، مقرر شد بانک اطلاعاتی و داده‌های موردنیاز در اختیار جهاد دانشگاهی استان قرار گیرد تا پس از بررسی‌های کارشناسی، مدل‌های عملیاتی و فرآیندهای اجرایی همکاری در حوزه‌های آموزش و سایر بخش‌های حمایتی تدوین و آغاز شود.

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