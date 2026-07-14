به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شامگاه دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، نشستی تخصصی با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان و اعضای هیئت‌مدیره انجمن میراث‌داران فرهنگ هرمزگان در مرکز اسناد تاریخی استان برگزار شد. محور اصلی این نشست، بررسی دستاورد اخیر این انجمن مبنی بر کسب «مقام مشورتی یونسکو» بود. دستیابی به این جایگاه بین‌المللی که انجمن میراث‌داران فرهنگ هرمزگان را در زمره چهار سازمان مردم‌نهاد کشور در حوزه میراث‌فرهنگی قرار می‌دهد، نقطه عطفی در تعاملات میان‌بخشی و بستری برای بهره‌گیری از استانداردهای حفاظتی یونسکو در سطح استان محسوب می‌شود.

عادل شهرزاد، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان، ضمن تبریک این دستاورد ارزشمند، نقش انجمن‌های مردم‌نهاد را در حفاظت از میراث ناملموس، آیین‌ها و بناهای تاریخی، نقشی پیشران دانست.

او با تأکید بر سیاست‌های این اداره‌کل در تقویت جامعه مدنی متخصص، اظهار کرد: کسب جایگاه مشورتی یونسکو، فرصتی استثنایی برای هرمزگان است تا آیین‌ها، سنت‌ها و میراث بومی خود را در تراز جهانی بازتعریف کند.

شهرزاد افزود: اداره‌کل میراث‌فرهنگی آمادگی کامل دارد تا با هم‌افزایی ساختارمند و حمایت از برنامه‌های کلان این انجمن، بستر لازم را برای عملیاتی‌سازی ایده‌های آنان در سطوح ملی و بین‌المللی فراهم آورد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی هرمزگان در ادامه با اشاره به زنجیره ارزش اقتصاد گردشگری افزود: امروزه حفاظت از میراث‌فرهنگی و توسعه گردشگری باید به خلق ثروت پایدار برای جوامع محلی منجر شود.

او اظهار کرد: پیوند میان این ظرفیت بین‌المللی جدید با زنجیره اقتصاد گردشگری، می‌تواند به تجاری‌سازی صنایع‌دستی، بازاریابی هدفمند جاذبه‌های استان در ابعاد جهانی و در نهایت ارتقای معیشت پایدار جوامع محلی و فعالان این حوزه کمک شایانی کند.

در این جلسه، اعضای هیئت‌مدیره انجمن نیز ضمن تشریح برنامه‌های راهبردی خود برای پاسداری از مواریث فرهنگی هرمزگان، بر ضرورت پیوند میان دانش بومی، رویکردهای حفاظتی مدرن و مدل‌های نوین توسعه اقتصادی در گردشگری تأکید کردند.

در پایان این نشست، طرفین با ترسیم نقشه راه مشترک، بر هم‌افزایی حداکثری برای طراحی و اجرای رویدادهای کلان فرهنگی با هدف رونق اقتصاد گردشگری تأکید کردند. بر این اساس، مقرر شد برگزاری جشنواره‌های تخصصی، با تمرکز بر مؤلفه‌هایی همچون بازی‌های بومی-محلی، آیین‌های سنتی، صنایع‌دستی و توسعه هدفمند گردشگری خوراک در دستور کار مشترک اداره‌کل و انجمن قرار گیرد تا از ظرفیت‌های بین‌المللی برای جذب گردشگر و افزایش درآمدهای پایدار این صنعت بهره‌گیری شود.

انتهای پیام/