مرمت و بازسازی حمام تاریخی خانخودی در شاهرود آغاز شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید محمدصادق رضویان، روز دوشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: حمام تاریخی خانخودی یکی از آثار ارزشمند این منطقه است که در راستای حفظ اصالت ساختاری و جلوگیری از تخریب بیشتر، در دستور کار عملیات مرمت قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شاهرود با تاکید بر اینکه در این مرحله از پروژه، تمرکز اصلی بر عملیات‌های زیربنایی و اصلاح ساختاری بنا است، افزود: در مرحله کنونی، عملیات‌های تخصصی شامل حذف الحاقات، برداشت اندودهای فرسوده و سبک‌سازی بام جهت کاهش بار اضافی بر سازه در دست اجرا است.

او بیان کرد: در ادامه این مرحله، اجرای کاهگل بر روی بام و اصلاح شیب‌بندی‌ها و سیستم ناودان‌ها انجام می‌شود تا از نفوذ آب و آسیب‌های احتمالی به بدنه اصلی حمام جلوگیری شود.

رضویان با اشاره به موقعیت جغرافیایی این اثر اظهار کرد: روستای خانخودی که در بخش بیارجمند و در نزدیکی روستای قلعه‌بالا واقع شده است، از نظر میراث فرهنگی پتانسیل‌های قابل توجهی دارد و مرمت این حمام تاریخی نه تنها به حفظ هویت معماری روستای خانخودی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند ظرفیت‌های گردشگری این منطقه را نیز در آینده تقویت کند.

انتهای پیام/