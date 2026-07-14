بهگزارش خبرنگار میراثآریا، در این نشست که صبح امروز سهشنبه 23 تیرماه 1405، در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد، ناصر رضایی رئیس گروه پژوهشی گردشگری پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، با اشاره به اهمیت مسئولیت اجتماعی در صنعت گردشگری، گفت: گردشگری یکی از حوزههایی است که به دلیل گستردگی و ضریب نفوذ بالای خود در سطح جهانی، میتواند نقش مؤثری در ارتقای مسئولیت اجتماعی ایفا کند.
او با بیان اینکه مفهوم مسئولیت اجتماعی (CSR) هنوز در ایران، بهویژه در حوزه گردشگری، جایگاه شایسته خود را نیافته است، افزود: گردشگری تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه پدیدهای عمیقاً اجتماعی است و به همین دلیل باید مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اصلی آن مورد توجه قرار گیرد.
رضایی با اشاره به اینکه صنعت گردشگری همواره از نظر گردش مالی در میان سه تا پنج صنعت بزرگ جهان قرار داشته است، اظهار کرد: گردشگری ریشه در ذات انسان دارد؛ انسان به طور طبیعی تنوعطلب است و در کنار تجربه تفاوتها، همواره به دنبال کشف شباهتهای فرهنگی، اجتماعی و انسانی نیز هست.
رئیس گروه پژوهشی گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ادامه داد: زندگی مدرن انسان را از طبیعت و فطرت خود دور کرده است. در عین حال، انسان موجودی اجتماعی است و ادامه حیات اجتماعی نیازمند رعایت قوانین، هنجارها، ارزشها و اخلاق است. مسئولیت اجتماعی میتواند این مسیر را به ما آموزش دهد و شیوه درست رفتار در جامعه و در سفر را تبیین کند.
او با اشاره به برخی آسیبهای محیطی و اجتماعی، از جمله آلودگی صوتی، آلودگی بصری، رفتارهای ناهنجار در طبیعت و مقاصد گردشگری، تأکید کرد: بسیاری از این مسائل ناشی از نبود آموزش است. اگر گردشگران و فعالان این حوزه با اصول اخلاقی و مسئولیت اجتماعی آشنا شوند، کیفیت تجربه سفر، حفاظت از محیطزیست و احترام به جوامع محلی نیز ارتقا خواهد یافت.
رضایی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر ایران در حوزه گردشگری گفت: ایران از نظر تنوع فرهنگی، تاریخی و طبیعی از جایگاه ویژهای برخوردار است و با برنامهریزی صحیح و توسعه فرهنگ مسئولیت اجتماعی میتواند جایگاه خود را در عرصه جهانی بیش از پیش تقویت کند.
انتهای پیام/
نظر شما