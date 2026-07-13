آغاز عملیات ساماندهی و مرمت بافت تاریخی کوچه مدرسه موسویه دامغان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی اکبرپور روز دوشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۵ گفت: عملیات ساماندهی و مرمت بافت تاریخی کوچه مدرسه موسویه دامغان با هدف حفظ یکی از اصیلترین و دستنخوردهترین محورهای بافت تاریخی کهن شهر دامغان آغاز شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دامغان با اشاره به اهمیت ویژه این محور افزود: محور مدرسه موسویه یکی از ارزشمندترین و در عین حال معدود بخشهای بافت تاریخی دامغان است که خوشبختانه تا به امروز از گزند مداخلات شهری، ساختوسازهای ناهمگون و هجوم مصالح مدرن نظیر سنگ نماهای نامتعارف و سازههای ناپایدار درامان مانده است.
او تأکید کرد: این محور به عنوان یک الگوی زنده از معماری سنتی ایرانی- اسلامی، هویت اصیل کالبدی شهر دامغان را در خود جای داده است.
اکبرپور جلوگیری از آسیبهای احتمالی به این بافت را رویکرد اصلی در این پروژه دانست و بیان کرد: عملیات مرمت و ساماندهی این محور تاریخی با تمرکز بر حفظ اصالت بناها و گذرهای موجود آغاز شده است و در این مرحله، اصلاح جدارهها با استفاده از مصالح بومآورد، در دستور کار قرار گرفته است.
بنای مدرسه موسویه دامغان که در این محور واقع شده، مربوط به دوره قاجار است و با شماره ۲۷۴۹ بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
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