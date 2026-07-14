به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ در بازدید از پروژه‌های حمام تاریخی پیرزرگر، خانه تاریخی موذن‌زاده، سردر و رواق‌های مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی و موزه مردم‌شناسی اردبیل، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت اجرای این طرح‌ها، میزان پیشرفت فیزیکی، روند اجرای عملیات مرمت و اقدامات انجام شده در هر یک از پروژه‌ها قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل در جریان این بازدیدها گفت: بناهای تاریخی به عنوان بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی استان از اهمیت بالایی در حفظ و احیا برخوردار هستند و اجرای دقیق عملیات مرمت بر اساس ضوابط و اصول فنی، تسریع در روند اجرای پروژه‌ها، ارتقای کیفیت اقدامات حفاظتی و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از پروژه‌های آماده در این پروژه‌ها باید مد نظر قرار بگیرد.

او همچنین با بررسی مسائل و نیازهای اجرایی هر یک از پروژه‌ها، دستورات لازم را برای رفع موانع موجود، تامین هماهنگی‌های لازم میان بخش‌های مختلف و تسریع در روند اجرای طرح‌ها صادر کرد.

جباری در ادامه با گفت‌وگو با کارشناسان، ناظران و مجریان پروژه‌ها، گزارشی از روند پیشرفت، چالش‌های اجرایی و برنامه زمان‌بندی هر یک از طرح‌ها دریافت کرد و بر ضرورت تداوم اقدامات حفاظتی، صیانت از آثار تاریخی و استفاده از ظرفیت این بناهای ارزشمند در راستای توسعه گردشگری فرهنگی، معرفی هرچه بهتر میراث تاریخی استان و افزایش رضایتمندی بازدیدکنندگان تاکید کرد.

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