به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری گفت: هفت تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری هلدینگ‌های اقتصادی در حوزه گردشگری استان اردبیل که در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و سفر رئیس جمهوری منعقد شده بود با پیگیری‌های به عمل آمده وارد فاز اجرایی می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به طی فرآیند اداری این طرح‌ها، افزود: این پروژه‌های سرمایه‌گذاری شامل ۳ هتل پنج ستاره، ۳ مجتمع گردشگری و یک دهکده سلامت است که در شهرستان‌های اردبیل، سرعین، نیر، نمین، اصلاندوز و بیله‌سوار اجرا خواهد شد.

او تاکید کرد: میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای این پروژه‌ها ۱۶۵ هزار میلیارد ریال است و پیش‌بینی می‌شود این طرح‌های گردشگری بعد از اجرا برای ۲۰۶۷ نفر فرصت شغلی ایجاد کند.

جباری ادامه داد: تفاهمنامه‌های منعقده با هلدینگ‌های اقتصادی در راستای اجرای پروژه‌های شاخص گردشگری است و ایجاد این تاسیسات می‌تواند جهش قابل توجهی در مسیر توسعه صنعت گردشگری استان اردبیل، به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری کشور، ایجاد کند.

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