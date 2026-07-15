بهگزارش میراثآریا، کارگاه انتقال تجربه بافتههای سنتی گیلان و گلستان روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور مریم حاجیابراهیمی معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان گلستان، رضا غیاثیزاده مشاور مدیرکل و رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان گرگان، کارشناسان حوزه صنایعدستی و جمعی از هنرمندان و فعالان این عرصه برگزار شد.
در این برنامه آموزشی، هنرمند برجسته چادرشببافی قاسمآباد گیلان و هدی حسینی استاد ابریشمبافی و نساجی سنتی گلستان، به معرفی ظرفیتها و تجربیات ارزشمند خود در زمینه هنرهای سنتی نساجی پرداختند. آموزش و معرفی چادرشببافی گیلان، انتقال تجربه در حوزه پارچهبافی و ابریشمبافی گلستان و همچنین تبادل دانش و مهارت میان هنرمندان از مهمترین محورهای این کارگاه تخصصی بود.
برگزاری چنین برنامههایی نقش مهمی در حفظ و احیای هنرهای سنتی، انتقال دانش بومی به نسلهای جوان و ایجاد ارتباط میان هنرمندان استانهای مختلف دارد. تبادل تجربیات میان فعالان حوزه صنایعدستی میتواند زمینه ارتقای کیفیت تولیدات، توسعه بازارهای هدف و صیانت از میراث ارزشمند فرهنگی و هنری کشور را فراهم کند.
بافتههای سنتی گیلان و گلستان ازجمله هنرهای اصیل و ریشهداری هستند که بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی این مناطق را شکل میدهند. انتقال تجربیات و مهارتهای مرتبط با این هنرها، گامی مؤثر در راستای ماندگاری و تداوم این میراث ارزشمند برای نسلهای آینده به شمار میرود.
در پایان این کارگاه، گواهینامه آموزشی از سوی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان به شرکتکنندگان اعطا خواهد شد.
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