به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سمیه اولادزاد در خصوص دسترسی الکترونیکی خدمات اداره‌کل، بیان کرد: به‌منظور تسهیل دسترسی شهروندان به اطلاعات خدمات و افزایش شفافیت در فرآیندهای اداری، بخش «معرفی خدمات» در پرتال اطلاع‌رسانی اداره‌کل به نشانی golestan.mcth.ir در دسترس عموم قرار دارد.

مسئول ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات و نماینده تام‌الاختیار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان در امور سامانه فوریت‌های اداری (فوآد) افزود: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به این بخش، راهنمای کامل دریافت ۱۷ خدمت اصلی و ۶۳ زیرخدمت اداره‌کل را مشاهده کرده و از شرایط، مدارک موردنیاز، مراحل انجام کار، مدت‌زمان ارائه خدمات، قوانین و مقررات مرتبط و همچنین پاسخ پرسش‌های متداول هر خدمت آگاه شوند.

او با تأکید بر اینکه اطلاع‌رسانی شفاف و دسترسی آسان به فرآیندهای ارائه خدمات از مهم‌ترین راهکارهای تکریم ارباب‌رجوع است، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت پرتال اداره‌کل، ضمن کاهش مراجعات غیرضروری، موجب تسریع در ارائه خدمات و آگاهی بیشتر شهروندان از نحوه دریافت خدمات خواهد شد.

اولادزاد همچنین با اشاره به اجرای «سامانه فوریت‌های اداری (فوآد)» گفت: این سامانه با هدف ارتقای شفافیت، افزایش سرعت رسیدگی، تکریم ارباب‌رجوع و اصلاح فرآیندهای اداری راه‌اندازی شده و شهروندان، خدمت‌گیرندگان و کارکنان می‌توانند در صورت وجود هرگونه مشکل، شکایت یا نارضایتی از نحوه ارائه خدمات، شیوه پاسخگویی یا رفتار کارکنان، موضوع را از طریق سامانه فوآد یا شماره تلفن ۱۲۸ به‌صورت رایگان ثبت و پیگیری کنند.

مسئول ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان خاطرنشان کرد: رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات ثبت‌شده در سامانه فوآد در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در اغلب موارد کمتر از یک روز کاری انجام می‌شود و در پرونده‌هایی که نیازمند بررسی کارشناسی بیشتری باشد، نتیجه نهایی پس از تکمیل فرآیند بررسی به متقاضی اعلام خواهد شد.

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