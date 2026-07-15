به‌گزارش میراث‌آریا، بررسی میدانی طرح‌های گردشگری در گرگان روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ باهدف ارزیابی میدانی شرایط فنی، محیطی و مکانی طرح‌ها و همچنین بررسی انطباق آن‌ها با ضوابط و استانداردهای لازم برای ایجاد تأسیسات گردشگری انجام شد. این روند نقش مهمی در تسهیل صدور مجوزها، هدایت صحیح سرمایه‌گذاری‌ها و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در شهرستان گرگان ایفا می‌کند.

در جریان این بازدیدها، چند طرح مهم مورد بررسی قرار گرفت که شامل احداث مجتمع گردشگری به مساحت ۶ هزار مترمربع به مدیریت برزگر در روستای شموشک سفلا، ایجاد واحد بوم‌گردی به مساحت یک هزار مترمربع به مدیریت حسام در روستای سیدمیران و راه‌اندازی مرکز تفریحی و سرگرمی به مساحت ۸۰۰ مترمربع در روستای کلاجان سادات، سفره‌خانه سنتی به مساحت ۲۵۰ متر به مدیریت کرد در گرگان است.

این اقدامات در راستای شناسایی ظرفیت‌های گردشگری مناطق روستایی، توسعه متوازن گردشگری و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در سطح شهرستان گرگان انجام می‌شود و می‌تواند نقش مؤثری در جذب گردشگران و رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.

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