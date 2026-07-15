امیدعلی صادقی، مدیر مجموعه جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان در یادداشتی نوشت: مسجد جامع عتیق اصفهان تنها مجموعهای از آجر، ستون و قوس نیست؛ این بنای جهانی، با صدها طاق و چشمهطاق، کتاب گشودهای از تکامل معماری ایرانی است که در آن، هنر، مهندسی و معنویت در طول بیش از یک هزاره به وحدتی کمنظیر رسیدهاند.
مسجد جامع عتیق اصفهان، که با نام مسجد جمعه نیز شناخته میشود، از برجستهترین آثار معماری ایران و یکی از ارزشمندترین میراثهای ثبتشده در فهرست جهانی یونسکو است.
این بنا نه تنها کهنترین مسجد جامع ایران به شمار میآید، بلکه آیینهای تمامنما از سیر تحول معماری ایرانی- اسلامی است؛ بنایی که نخستین هستههای آن به میانه قرن دوم هجری قمری بازمیگردد و در گذر بیش از هزار سال، هر دوره تاریخی لایهای تازه بر کالبد آن افزوده است.
راز ماندگاری مسجد جامع، تنها در قدمت آن خلاصه نمیشود؛ آنچه این بنا را به اثری استثنایی در تاریخ معماری جهان تبدیل کرده، تداوم خلاقیت معماران ایرانی در تکامل فضا، سازه و زیباییشناسی است. هر بخش از مسجد، روایتی از یک دوره تاریخی و هر عنصر آن، نشانی از اندیشهای است که در بستر زمان شکل گرفته و تکامل یافته است.در میان همه ویژگیهای معماری این مجموعه، گستردگی و تنوع طاقها و چشمهطاقهای شبستانها، بیش از هر عنصر دیگری نگاه پژوهشگران، معماران و بازدیدکنندگان را به خود جلب میکند.
این طاقها تنها سازههایی برای پوشش فضا نیستند؛ بلکه زبان گویای معماری ایرانیاند؛ زبانی که در آن دانش مهندسی، هندسه، هنر و معنویت در کنار یکدیگر معنا مییابند.چشمهطاق، یا طاقچشمه، یکی از مهمترین الگوهای پوشش فضا در معماری سنتی ایران است. این شیوه، با بهرهگیری هوشمندانه از قوسها، جرزها و ستونها، امکان پوشش فضاهای چهارگوش و مستطیل را فراهم میکند و همزمان نیروهای سازهای را به شکلی متعادل به زمین منتقل میسازد. وسعت شبستانهای مسجد جامع موجب شده است که این مجموعه، به گنجینهای کمنظیر از گونههای مختلف چشمهطاق تبدیل شود؛ از طاق سکنج و طاق با مثلث خمیده گرفته تا طاق پاباریک، طاق پتکان و دیگر شیوههایی که هر یک نماینده مرحلهای از تکامل دانش معماری ایران هستند.شاهکار معماران ایرانی در این بنا، تنها در استحکام سازه خلاصه نمیشود.
آنان با تلفیق دقیق هندسه، تناسبات فضایی و مهارت اجرایی، طاقها را به عناصری هویتبخش بدل کردهاند؛ عناصری که افزون بر تحمل بار، با تکرار موزون قوسها و بازی نور و سایه، فضایی روحانی، آرام و سرشار از شکوه میآفرینند. در چنین فضایی، معماری دیگر صرفاً پاسخگوی نیازهای عملکردی نیست، بلکه خود به بستری برای تجربه معنوی انسان تبدیل میشود.
هماهنگی میان ستونها، جرزها و قوسها، ساختاری منسجم پدید آورده که در آن، زیبایی و استحکام از یکدیگر جداییناپذیرند. همین ویژگی، مسجد جامع اصفهان را از یک عبادتگاه تاریخی فراتر برده و آن را به نمایشگاهی زنده از روند تکامل معماری ایرانی ـ اسلامی تبدیل کرده است.
بخش مهمی از طاقها و چشمهطاقهای مسجد، حاصل بازسازیها و مرمتهایی است که پس از رخدادهای تاریخی، بهویژه آتشسوزی سال ۵۱۵ هجری قمری، انجام شده است. این دگرگونیهای تدریجی، نه تنها از اصالت بنا نکاسته، بلکه ارزش تاریخی آن را دوچندان کرده است. مسجد جامع، امروز سندی زنده از تداوم سنت معماری ایران است؛ بنایی که در هر دوره، با احترام به گذشته، غنایی تازه یافته و پیوندی ماندگار میان هنر، ایمان و دانش برقرار کرده است.وجود بیش از ۴۷۸ طاق در این مجموعه، حاصل یک طراحی اتفاقی یا تکرار صرف نیست؛ بلکه نتیجه قرنها تجربه، بازاندیشی، مرمت و تکامل دانش سازهای در معماری ایران است. هر طاق، حلقهای از زنجیرهای بلند در تاریخ معماری این سرزمین به شمار میرود؛ زنجیرهای که توانسته است تعادلی مثالزدنی میان فرم، عملکرد و زیبایی برقرار کند.
شاید از همین رو باشد که مسجد جامع عتیق اصفهان را باید بیش از آنکه مجموعهای از فضاهای معماری بدانیم، جشن باشکوه طاقها نامید؛ جشنی که در آن، آجر، قوس و نور، روایتگر هزار سال نبوغ، خلاقیت و هویت معماری ایرانیاند؛ میراثی که همچنان الهامبخش معماران، پژوهشگران و دوستداران فرهنگ و تمدن ایران است.
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