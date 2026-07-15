به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵، در حاشیه نشست میز هوش مصنوعی این اداره‌کل، ضمن تأکید بر ضرورت همگامی با تحولات فناوری در جهان، گفت: بهره‌گیری از هوش مصنوعی باید از تولید محتوای صرف عبور کرده و به ابزاری برای توسعه بازار گردشگری، رونق صنایع‌دستی و معرفی جهانی ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی اصفهان تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: آینده مدیریت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بدون استفاده از هوش مصنوعی قابل‌تصور نیست و این فناوری باید در حل مسائل، تولید محتوای تخصصی، تحلیل داده‌ها و توسعه بازار به کار گرفته شود.

کرم‌زاده از تشکیل دبیرخانه هوش مصنوعی در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان خبر داد و افزود: این دبیرخانه با مشارکت دانشگاه‌ها، نخبگان، متخصصان فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، مأموریت خواهد داشت پروژه‌های کاربردی و مسئله محور را برای حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی طراحی و اجرا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، تولید محتوای هوشمند و چندزبانه را یکی از مهم‌ترین نیازهای این حوزه دانست و ادامه داد: با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی می‌توان محتوای تخصصی برای معرفی آثار تاریخی، جاذبه‌های گردشگری، روستاهای هدف گردشگری و صنایع‌دستی استان را به زبان‌های مختلف تولید و مخاطبان جهانی را هدف قرارداد.

او بابیان اینکه هر پروژه فناورانه باید دارای خروجی اقتصادی و اثرگذاری عملی باشد، تصریح کرد: تولید محتوا زمانی ارزشمند است که به افزایش شناخت مقصد، توسعه بازارهای گردشگری، تقویت صادرات صنایع‌دستی، جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای جایگاه بین‌المللی اصفهان منجر شود.

کرم‌زاده همچنین بر تعریف چند پروژه شاخص برای آغاز فعالیت دبیرخانه هوش مصنوعی تأکید کرد و گفت: لازم است پروژه‌هایی انتخاب شوند که ضمن پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی حوزه میراث‌فرهنگی، قابلیت توسعه در سطح ملی را نیز داشته باشند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های هوش مصنوعی در تحلیل داده‌ها، پایش اطلاعات، تولید محتوای تخصصی و ارائه خدمات هوشمند، تأکید کرد: اصفهان می‌تواند با اتکا به این فناوری، به یکی از استان‌های پیشرو کشور در بهره‌گیری از هوش مصنوعی در مدیریت، معرفی و حفاظت از میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تبدیل شود.

انتهای پیام/