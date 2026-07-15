۲۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۷

دبیرخانه هوش مصنوعی در میراث‌فرهنگی اصفهان تشکیل شد

دبیرخانه هوش مصنوعی در میراث‌فرهنگی اصفهان تشکیل شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از راه‌اندازی دبیرخانه هوش مصنوعی در این اداره‌کل خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵، در حاشیه نشست میز هوش مصنوعی این اداره‌کل، ضمن تأکید بر ضرورت همگامی با تحولات فناوری در جهان، گفت: بهره‌گیری از هوش مصنوعی باید از تولید محتوای صرف عبور کرده و به ابزاری برای توسعه بازار گردشگری، رونق صنایع‌دستی و معرفی جهانی ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی اصفهان تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: آینده مدیریت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بدون استفاده از هوش مصنوعی قابل‌تصور نیست و این فناوری باید در حل مسائل، تولید محتوای تخصصی، تحلیل داده‌ها و توسعه بازار به کار گرفته شود.

کرم‌زاده از تشکیل دبیرخانه هوش مصنوعی در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان خبر داد و افزود: این دبیرخانه با مشارکت دانشگاه‌ها، نخبگان، متخصصان فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، مأموریت خواهد داشت پروژه‌های کاربردی و مسئله محور را برای حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی طراحی و اجرا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، تولید محتوای هوشمند و چندزبانه را یکی از مهم‌ترین نیازهای این حوزه دانست و ادامه داد: با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی می‌توان محتوای تخصصی برای معرفی آثار تاریخی، جاذبه‌های گردشگری، روستاهای هدف گردشگری و صنایع‌دستی استان را به زبان‌های مختلف تولید و مخاطبان جهانی را هدف قرارداد.

او بابیان اینکه هر پروژه فناورانه باید دارای خروجی اقتصادی و اثرگذاری عملی باشد، تصریح کرد: تولید محتوا زمانی ارزشمند است که به افزایش شناخت مقصد، توسعه بازارهای گردشگری، تقویت صادرات صنایع‌دستی، جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای جایگاه بین‌المللی اصفهان منجر شود.

کرم‌زاده همچنین بر تعریف چند پروژه شاخص برای آغاز فعالیت دبیرخانه هوش مصنوعی تأکید کرد و گفت: لازم است پروژه‌هایی انتخاب شوند که ضمن پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی حوزه میراث‌فرهنگی، قابلیت توسعه در سطح ملی را نیز داشته باشند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های هوش مصنوعی در تحلیل داده‌ها، پایش اطلاعات، تولید محتوای تخصصی و ارائه خدمات هوشمند، تأکید کرد: اصفهان می‌تواند با اتکا به این فناوری، به یکی از استان‌های پیشرو کشور در بهره‌گیری از هوش مصنوعی در مدیریت، معرفی و حفاظت از میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تبدیل شود.

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کد خبر 1405042401717
سعید احمدی
دبیر مهدی ارجمند

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