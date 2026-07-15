گنبد سلطانیه؛ قطب گردشگری استان زنجان و کانون توجه جهانی در ۲۱ سالگی ثبت در یونسکو

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی، روز ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه اظهار کرد: این بنای باشکوه و فاخر، تنها اثر ثبتشده جهانی استان زنجان در فهرست یونسکو است که جایگاه ویژهای در نقشهی گردشگری بینالمللی ایران دارد. با توجه به قدمت و ارزش تاریخی این اثر، تمرکز اصلی ما بر حفظ پایداری و ارتقای کیفیت آن است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان با اشاره به برنامههای اجرایی در دستور کار، افزود: با برنامهریزیهای دقیق و علمی که صورت گرفته است، کارگاههای مرمتی در این سایت میراث جهانی افزایش خواهد یافت. هدف ما از این گسترش، نه تنها حفظ ساختاری بنا، بلکه اجرای عملیاتهای مرمتی بر اساس استانداردهای دقیق بینالمللی است تا این اثر برای نسلهای آینده نیز به شکوه خود باقی بماند.
او در ادامه با تأکید بر پیوند میان مرمت و توسعه گردشگری، خاطرنشان کرد: مرمت صحیح و علمی، سنگ بنای توسعه گردشگری است. گنبد سلطانیه میتواند به عنوان یک محرک اقتصادی و فرهنگی، نقش بیبدیلی در رونق گردشگری استان ایفا کند.
موسوی گفت: ما معتقدیم با تقویت زیرساختهای پذیرایی، بهبود دسترسیها و ایجاد برنامههای گردشگری فرهنگی در این منطقه، میتوانیم جریان ورود گردشگران داخلی و خارجی را به شکلی نظاممند افزایش دهیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان همچنین با اشاره به روند مدیریتی این حوزه افزود: در راستای رسیدن به این اهداف، نشستها و جلسات متعدد و تخصصی در پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه برگزار شده است تا با حضور کارشناسان و ذینفعان، بهترین راهکارها برای مدیریت پایدار این اثر و تبدیل آن به یک قطب گردشگری مدرن تدوین شود.
موسوی تأکید کرد: حفاظت از میراث جهانی، تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه رسالتی برای حفظ هویت تمدنی است که سرمایهگذاری در حوزه مرمت و گردشگری در این اثر، سرمایهگذاری بر عزت و اعتبار استان و کشور خواهد بود.
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