نمایشگاه تخصصی اقدامات مرمتی در گنبد سلطانیه برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی غلامی روز ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: گنبدسلطانیه که در سال ۱۳۸۴ به عنوان هفتمین اثر ایران در فهرست یونسکو به ثبت رسید و برگزاری دستاوردهای گنبدسلطانیه و اقدامات مرمتی، فرصتی است تا آنچه را که در طول سالیان گذشته برای حفظ این گوهر معماری انجام داده‌ایم، با جامعه علمی و گردشگران به اشتراک بگذاریم.

مدیرپایگاه میراث جهانی گنبدسلطانیه افزود: رویداد همزمان با نمایش آخرین دستاوردهای علمی و عملی در حوزه مرمت و پایداری این اثر میراثی، بر اهمیت حفظ اصالت و ساختار این بنای بی‌همتا تأکید دارد.

او بیان کرد: در این نمایشگاه، طیف گسترده‌ای از اسناد تاریخی، نقشه‌های مرمتی، نمونه‌های آزمایشگاهی از مصالح به‌کار رفته و مستندات تصویری از فرآیندهای پیچیده مرمت نمایش داده شده است.

غلامی گفت: تمرکز اصلی این اقدامات مرمتی بر «حفظ اصالت» و «پایداری ساختاری» بوده است تا ضمن مقابله با عوامل فرسایشی، ویژگی‌های منحصربه‌فرد این بنا همچون گنبد بزرگ و ساختار هندسی بی‌نظیر آن حفظ شود.

مدیر پایگاه میراث جهانی گنبدسلطانیه افزود: گنبدسلطانیه تنها یک بنای تاریخی نیست، بلکه یک «کتاب باز معماری» است که از متدهای پیشرفته در انتقال نیرو و طراحی گنبدها پرده برمی‌دارد.

او گفت: مرمت‌های متداول و مستمر در این مجموعه، نه تنها از تخریب فیزیکی جلوگیری می‌کند، بلکه با بهره‌گیری از دانش روز و تکنولوژی‌های نوین مرمت، باعث می‌شود این اثر بتواند چالش‌های اقلیمی و محیطی را با کمترین آسیب پشت سر بگذارد.

غلامی خاطرنشان کرد: حفاظت از گنبدسلطانیه، وظیفه‌ای فراتر از مدیریت یک بنای محلی است؛ این امر مسئولیتی جهانی در قبال میراث بشری است که با همکاری نهادهای بین‌المللی و تلاش‌های مستمر تیم‌های متخصص، در مسیر حفظ شکوه و عظمت خود گام برمی‌دارد.

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