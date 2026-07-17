به گزارش میراث‌آریا، علی‌اکبر پاک شامگاه ۲۵تیرماه ۱۴۰، اظهار کرد: ساماندهی وضعیت اقامتگاه‌ها و حذف فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه گردشگری، از اولویت‌های راهبردی این اداره است تا کیفیت خدمات ارائه شده به مسافران در تراز نام و جایگاه گردشگری «سی‌سخت» قرار گیرد.



رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا با اشاره به طی شدن مراحل قانونی پیش از اجرای طرح، بیان کرد: در گام نخست، به مالکان و گردانندگان سوئیت‌های غیرمجاز که با نصب تابلوهای متعدد در ورودی‌های شهر اقدام به جذب مسافر می‌کردند، تذکرات شفاهی و کتبی ابلاغ می‌شود، در صورتی که رویه تبلیغات می‌دانی غیرقانونی خود را ادامه دهند با هماهنگی دادستانی محترم و عوامل انتظامی، وارد فاز عملیاتی جمع‌آوری تابلوها خواهیم شد.



او در ادامه با هشدار جدی به متخلفان افزود: این اقدام صرفاً آغاز فرآیند نظارتی است، در صورت مشاهده ادامه فعالیت تبلیغاتی یا اصرار بر پذیرش مسافر بدون اخذ مجوزهای قانونی، برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت و اخطارهای بعدی بدون تردید به پلمب واحدهای غیرمجاز منجر خواهد شد.



رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا با بیان اینکه سی‌سخت به دلیل اقلیم کوهستانی، آبشارهای بی‌نظیر و طبیعت چشم‌نواز، سالانه پذیرای هزاران گردشگر از سراسر کشور است، تصریح کرد: هرگونه فعالیت اقامتی خارج از چارچوب قانون و بدون نظارت‌های بهداشتی و انتظامی، نه تنها سیمای بصری ورودی شهر را مخدوش می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به صنعت گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد را خدشه‌دار می‌سازد.



پاک ادامه داد: اداره میراث‌فرهنگی شهرستان دنا از فعالیت تمامی واحدهای اقامتی که در مسیر قانونی و با رعایت استانداردهای لازم اقدام به خدمت‌رسانی می‌کنند، حمایت همه‌جانبه خواهد کرد و هدف این طرح، صرفاً فراهم کردن بستری امن، با کیفیت و حرفه‌ای برای میهمانان و گردشگران است.

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