بهگزارش خبرنگار میراثآریا، عبدالله سهرابی هدف از بازدیدهای دورهای را ارزیابی میدانی نحوه هزینه کرد تسهیلات اشتغالزایی در طرحهای گردشگری عنوان کرد و افزود: کمیته نظارت با مشارکت نمایندگان استانداری، ادارهکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، ادارهکل امور اقتصادی و دارایی، بانک عامل و کارشناسان میراثفرهنگی، سهشنبه ۲۳ تیرماه فرآیند اجرای پروژهها را پایش کرد.
سرپرست معاونت سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی خراسان شمالی بررسی میزان پیشرفت فیزیکی طرحها، تطبیق هزینهکرد تسهیلات با ضوابط قانونی و رسیدگی به انحرافات احتمالی در روند اجرای پروژهها را از وظایف اصلی این کمیته دانست.
سهرابی گفت: این بازدیدها در راستای صیانت از منابع مالی و اطمینان از تحقق اهداف اشتغالزایی در بخش گردشگری استان به صورت مستمر پیگیری میشود.
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