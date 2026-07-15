به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عبدالله سهرابی هدف از بازدیدهای دوره‌ای را ارزیابی میدانی نحوه هزینه کرد تسهیلات اشتغال‌زایی در طرح‌های گردشگری عنوان کرد و افزود: کمیته نظارت با مشارکت نمایندگان استانداری، اداره‌کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، بانک عامل و کارشناسان میراث‌فرهنگی، سه‌شنبه ۲۳ تیرماه فرآیند اجرای پروژه‌ها را پایش کرد.

سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی بررسی میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌ها، تطبیق هزینه‌کرد تسهیلات با ضوابط قانونی و رسیدگی به انحرافات احتمالی در روند اجرای پروژه‌ها را از وظایف اصلی این کمیته دانست.

سهرابی گفت: این بازدیدها در راستای صیانت از منابع مالی و اطمینان از تحقق اهداف اشتغال‌زایی در بخش گردشگری استان به صورت مستمر پیگیری می‌شود.

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