بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حمید ملانوریشمسی شامگاه شنبه ۲۷ تیر در نشست ستاد اربعین استان با اشاره به تردد حدود ۶.۵ میلیون زائر از این استان در ایام اربعین، میزبانی از ۱۹ استان کشور را نعمتی الهی خواند و بر لزوم تقویت موکبها، هماهنگی دستگاهها، تأمین امنیت و توسعه اقتصاد مقاومتی تأکید کرد.
استاندار همدان با اشاره به فعالیت ۱۸۰ موکب در مسیرهای ورودی و خروجی، بر ضرورت ارتقای زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری موکبها، همافزایی دستگاههای اجرایی، و تأمین امنیت بهعنوان بستر اصلی موفقیت تأکید کرد و خواستار تخصیص خودروهای دستگاهها به نیروی انتظامی و سپاه برای افزایش گشتها و کنترل ترافیک شد.
او با بیان اینکه موضوع آب، برق، سوخت، حملونقل، بهداشت و بهویژه ارتباطات از اولویتهای اساسی است، از راهاندازی کمیته اقتصاد مقاومتی در سایه اربعین خبر داد و گفت: سال گذشته با ایجاد ۳۰ غرفه عرضه تولیدات خانگی و صنایعدستی در کنار مواکب، گامی مؤثر برای کمک به معیشت خانوادهها برداشته شد و امسال این طرح با نظارت دستگاههای متولی توسعه مییابد.
ملانوریشمسی همچنین بر فضاسازی شهری متناسب با ایام، معرفی ظرفیتهای گردشگری و تاریخی همدان از طریق بروشور و رسانهها و بهرهگیری از پیامهای رهبر شهید در طراحیهای فرهنگی تأکید کرد و یادآور شد: با توجه به جنگ ترکیبی و تهدیدات امنیتی، همه دستگاهها بدون دریغ از نیروی انسانی، خودرو و تجهیزات، برای خلق حماسهای بزرگ در تراز معماری اربعین همکاری کنند تا استان همدان همچون سنوات قبل، سربلند از این آزمون الهی بیرون آید.
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