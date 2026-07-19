۲۸ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۷

معاون صنایع دستی استان فارس اعلام کرد:

بانوان، ستون اصلی صنایع‌دستی فارس هستند

بانوان، ستون اصلی صنایع‌دستی فارس هستند

معاون صنایع دستی استان فارس با بیان اینکه زنان نقش اصلی را در تولید صنایع‌دستی استان بر عهده دارند، گفت: مهم‌ترین ظرفیت صنایع‌دستی فارس دست‌بافته‌های داری است که تقریباً تمامی بافندگان آن را زنان تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجید سلیمی امروز ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: صنایع‌دستی فارس سال‌هاست با دستان هنرمند بانوان جان می‌گیرد، بانوانی که از بافت فرش، گبه و دیگر دست‌بافته‌های داری تا تولید آثار خاتم و خراطی، سهم عمده‌ای در حفظ و تداوم هنرهای اصیل این استان دارند.

معاون صنایع‌دستی استان فارس افزود: دست‌بافته‌های داری مهم‌ترین ظرفیت صنایع‌دستی استان فارس است و تقریباً صددرصد بافندگان این رشته را زنان تشکیل می‌دهند.  بیشترین جمعیت فعال صنایع‌دستی استان نیز در همین حوزه مشغول فعالیت هستند.  فرش و گبه نیز هرچند متولی دیگری دارند،  اما از صنایع دستی محسوب می‌شوند.

سلیمی با تأکید بر نقش زنان در دیگر رشته‌های صنایع دستی افزود: زنان تنها در حوزه بافت فعال نیستند،  بلکه در رشته‌هایی مانند خراطی و خاتم نیز تولیدکنندگان توانمند و موفقی هستند و به طور کلی نقش اصلی صنایع دستی استان را بر عهده دارند.

او درباره حمایت از زنان صنعتگر گفت: حمایت‌ها بر اساس جنسیت نیست و ملاک ما میزان فعالیت افراد است. هر هنرمندی که فعالیت بیشتری داشته باشد،  از حمایت بیشتری نیز برخوردار خواهد شد و در مواردی که زن و شوهر به صورت مشترک فعالیت می‌کنند، حمایت از هر دو انجام می‌شود.

معاون صنایع دستی استان فارس درباره حفظ هنرهای بومی نیز گفت: آموزش رشته‌های در معرض فراموشی برای گروه سنی ۱۸ تا ۴۵ سال در دستور کار قرار دارد و با حمایت از حضور هنرمندان در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی تلاش می‌کنیم این هنرها به نسل جوان منتقل شده و از فراموشی مصون بمانند.

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کد خبر 1405042801957
بهپور کریمیان
دبیر مرضیه امیری

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