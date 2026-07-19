به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجید سلیمی امروز ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: صنایع‌دستی فارس سال‌هاست با دستان هنرمند بانوان جان می‌گیرد، بانوانی که از بافت فرش، گبه و دیگر دست‌بافته‌های داری تا تولید آثار خاتم و خراطی، سهم عمده‌ای در حفظ و تداوم هنرهای اصیل این استان دارند.

معاون صنایع‌دستی استان فارس افزود: دست‌بافته‌های داری مهم‌ترین ظرفیت صنایع‌دستی استان فارس است و تقریباً صددرصد بافندگان این رشته را زنان تشکیل می‌دهند. بیشترین جمعیت فعال صنایع‌دستی استان نیز در همین حوزه مشغول فعالیت هستند. فرش و گبه نیز هرچند متولی دیگری دارند، اما از صنایع دستی محسوب می‌شوند.

سلیمی با تأکید بر نقش زنان در دیگر رشته‌های صنایع دستی افزود: زنان تنها در حوزه بافت فعال نیستند، بلکه در رشته‌هایی مانند خراطی و خاتم نیز تولیدکنندگان توانمند و موفقی هستند و به طور کلی نقش اصلی صنایع دستی استان را بر عهده دارند.

او درباره حمایت از زنان صنعتگر گفت: حمایت‌ها بر اساس جنسیت نیست و ملاک ما میزان فعالیت افراد است. هر هنرمندی که فعالیت بیشتری داشته باشد، از حمایت بیشتری نیز برخوردار خواهد شد و در مواردی که زن و شوهر به صورت مشترک فعالیت می‌کنند، حمایت از هر دو انجام می‌شود.

معاون صنایع دستی استان فارس درباره حفظ هنرهای بومی نیز گفت: آموزش رشته‌های در معرض فراموشی برای گروه سنی ۱۸ تا ۴۵ سال در دستور کار قرار دارد و با حمایت از حضور هنرمندان در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی تلاش می‌کنیم این هنرها به نسل جوان منتقل شده و از فراموشی مصون بمانند.

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