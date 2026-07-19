بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حسن اصغریان رستمی، عصر شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ در بازدید از روستای شانهتراش تنکابن با قدردانی از مشارکت و همراهی مردم، دهیاری و شورای اسلامی این روستا اظهار کرد: همکاری و همدلی اهالی، دهیاری و شورای اسلامی نقش مهمی در پیشبرد پروژههای عمرانی و توسعهای این روستا داشته و جای قدردانی دارد.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران با اشاره به اینکه این روستا پس از کندلوس به عنوان یکی از روستاهای دارای ظرفیت تبدیل شدن به مقصد گردشگری مطرح است، افزود: در دوره مدیریتی استاندار مازندران، اقدامات لازم برای قرار گرفتن این روستا در فهرست روستاهای هدف گردشگری در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم با همکاری همه دستگاههای اجرایی، این هدف محقق شود.
او ادامه داد: در بازدید امروز، نیازهای زیرساختی روستا مورد بررسی قرار گرفت و با حضور فرماندار، تصمیمات مناسبی برای تسریع در اجرای طرحها اتخاذ شد.
اصغریان تصریح کرد: مقرر شد از هفته آینده عملیات توسعه و بهسازی زیرساختهای مخابرات و فناوری اطلاعات با سرعت بیشتری آغاز شود تا مشکلات ارتباطی روستا برطرف شود.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران همچنین به پروژههای عمرانی از جمله سنگفرش معابر اشاره کرد و گفت: اجرای این طرحها با مشارکت دهیاری، دستگاههای اجرایی مرتبط و همراهی شهرداریها دنبال خواهد شد که از همکاری همه مجموعهها قدردانی میکنیم.
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