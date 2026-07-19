۲۸ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۳

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران:

زیرساخت‌های مخابراتی و عمرانی روستای هدف گردشگری استان از هفته آینده شتاب می‌گیرد

زیرساخت‌های مخابراتی و عمرانی روستای هدف گردشگری استان از هفته آینده شتاب می‌گیرد

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران از آغاز اجرای اقدامات جدید در حوزه مخابرات، فناوری اطلاعات و تکمیل پروژه‌های عمرانی روستای شانه‌تراش، یکی از روستاهای هدف گردشگری استان خبر داد و گفت: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، عملیات توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و عمرانی این روستا از هفته آینده با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن اصغریان رستمی، عصر شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ در بازدید از روستای شانه‌تراش تنکابن با قدردانی از مشارکت و همراهی مردم، دهیاری و شورای اسلامی این روستا اظهار کرد: همکاری و همدلی اهالی، دهیاری و شورای اسلامی نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای این روستا داشته و جای قدردانی دارد.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران با اشاره به اینکه این روستا پس از کندلوس به عنوان یکی از روستاهای دارای ظرفیت تبدیل شدن به مقصد گردشگری مطرح است، افزود: در دوره مدیریتی استاندار مازندران، اقدامات لازم برای قرار گرفتن این روستا در فهرست روستاهای هدف گردشگری در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، این هدف محقق شود.

او ادامه داد: در بازدید امروز، نیازهای زیرساختی روستا مورد بررسی قرار گرفت و با حضور فرماندار، تصمیمات مناسبی برای تسریع در اجرای طرح‌ها اتخاذ شد.

اصغریان تصریح کرد: مقرر شد از هفته آینده عملیات توسعه و بهسازی زیرساخت‌های مخابرات و فناوری اطلاعات با سرعت بیشتری آغاز شود تا مشکلات ارتباطی روستا برطرف شود.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران همچنین به پروژه‌های عمرانی از جمله سنگ‌فرش معابر اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح‌ها با مشارکت دهیاری، دستگاه‌های اجرایی مرتبط و همراهی شهرداری‌ها دنبال خواهد شد که از همکاری همه مجموعه‌ها قدردانی می‌کنیم.

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کد خبر 1405042801972
ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

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