بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان امروز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵، با اشاره به ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از ظرفیتهای ارزشمند همدان هنوز بهدرستی معرفی نشده است و یکی از مهمترین داشتههای ما، آثار تاریخی و فرهنگی است که از نسلهای گذشته به یادگار مانده و سینه به سینه به امروز منتقل شدهاند.
محسن معصومعلیزاده با اشاره به اینکه وظیفه ما شناسایی، حفاظت، مرمت و معرفی این میراث ارزشمند و انتقال آن به نسلهای آینده است، افزود: امروز متناسب با نیازهای روز جامعه، بسیاری از بناها و فضاهای تاریخی میتوانند با حفظ اصالت خود به کاربریهای جدید از جمله مراکز گردشگری، اقامتگاههای سنتی و فضاهای پذیرایی تبدیل شوند، اقدامی که علاوه بر حفاظت از آثار تاریخی، زمینه بهرهبرداری مناسب از این ظرفیتها را نیز فراهم میکند.
او با تأکید بر اهمیت ارتباط میان دانشگاه و حوزه میراثفرهنگی تصریح کرد: دانشگاهها در حوزههای شناسایی، حفاظت، مرمت و معرفی میراثفرهنگی نقش مهمی برعهده دارند و میتوانند با تربیت نیروهای متخصص و علاقهمند، زمینه تداوم این مسیر را فراهم کنند، حضور استادان و دانشجویان در این عرصه میتواند به ارتقای دانش تخصصی و حفاظت بهتر از میراث تاریخی کشور کمک کند.
معصومعلیزاده با اشاره به جایگاه گردشگری در اقتصاد امروز جهان، عنوان کرد: گردشگری اکنون به عنوان یک صنعت شناخته میشود و بسیاری از کشورها بخش مهمی از درآمد و توسعه خود را از این مسیر تأمین میکنند، همدان نیز علاوه بر آثار تاریخی و فرهنگی در حوزههای گردشگری طبیعی، روستایی، کشاورزی، فرهنگی و هنری ظرفیتهای کمنظیر و در عین حال کمتر شناختهشدهای دارد که نیازمند معرفی و تبلیغات مؤثر است.
او خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین حلقههای توسعه گردشگری، معرفی صحیح ظرفیتها و انتقال این توانمندیها به نسل جوان و دانشجویان است، دانشگاهها میتوانند با انجام فعالیتهای پژوهشی، فرهنگی و رسانهای، نقش مهمی در شناساندن این ظرفیتها ایفا کنند.
معصومعلیزاده با اشاره به جایگاه صنایعدستی در اقتصاد و اشتغال استان گفت: صنایعدستی یکی از بخشهای گسترده و ارزشمند است و هزاران نفر در این عرصه مشغول فعالیت هستند، همدان نیز با برخورداری از دو شهر جهانی لالجین و ملایر، ظرفیت ویژهای در این حوزه دارد و بسیاری از رشتههای صنایعدستی با حداقل سرمایهگذاری امکان ایجاد اشتغال و تولید ثروت را فراهم میکنند.
مدیرکل میراثفرهنگی استان همدان با اشاره به اینکه حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ارتباط گستردهای با بخشهای مختلف جامعه دارد، گفت: دانشگاهها میتوانند با ارائه ایدهها و اجرای برنامههای عملیاتی، نقش مؤثری در حفاظت از آثار تاریخی، معرفی ظرفیتهای گردشگری ایفا کنند.
معصومعلیزاده تاکید کرد: برگزاری همایشها، نشستهای تخصصی، رویدادهای معرفی فرصتهای گردشگری و اجرای طرحهای مشترک برای حفاظت از میراثفرهنگی از جمله اقدامات مشترکی است که میتواند به نتایج ملموس و اثرگذار منجر شود.
او با اشاره به ظرفیتهای گسترده شهرستان اسدآباد بیان کرد: جاذبههای طبیعی، گردشگری کشاورزی و مناطق بکری در این شهرستان وجود دارد که میتوان با همکاری دانشگاهها، فعالان حوزه گردشگری و سرمایهگذاران، زمینه معرفی و بهرهبرداری مناسب از آنها را فراهم کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی استان همدان تأکید کرد: گفتوگو و تبادل نظر ارزشمند است اما دستیابی به نتایج ماندگار نیازمند تعریف و اجرای برنامههای عملیاتی و مشترک است و این ادارهکل از هرگونه طرح و ایدهای که به حفاظت از میراثفرهنگی، توسعه گردشگری و رونق صنایعدستی استان منجر شود حمایت میکند.
پیوند دانشگاه و میراثفرهنگی، راهکاری برای توسعه پایدار و حل مسائل جامعه
در ادامه رئیس دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی با تأکید بر ضرورت ایجاد ارتباط نظاممند میان ظرفیتهای علمی دانشگاه و نیازهای اجرایی جامعه گفت: دانشگاه آمادگی دارد با رویکردی هدفمند و مسئلهمحور، همکاریهای علمی، پژوهشی و تخصصی خود را با مجموعه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گسترش دهد و در مسیر توسعه نقشآفرینی کند.
رضا سلیمانی ادامه داد: باید بهصورت هدفمند و برنامهریزیشده میان توانمندیهای علمی دانشگاه و نیازهای موجود در حوزههای مختلف ارتباط برقرار شود تا از این ظرفیتها در مسیر توسعه منطقه به بهترین شکل بهرهگیری شود.
او با اشاره به توان علمی و تخصصی دانشگاه در رشتههای مختلف، بیان کرد: ظرفیتهای دانشگاه میتواند در حوزههای گوناگون از جمله معماری، شهرسازی، مطالعات شهری و سایر رشتههای مرتبط، نقش مؤثری در کمک به مجموعههای اجرایی و توسعهای ایفا کند و زمینهساز ارائه راهکارهای علمی برای حل مسائل و چالشهای موجود باشد.
سلیمانی با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از توان دانشگاه در حوزههای مرتبط با میراثفرهنگی، گردشگری و توسعه شهری اظهار کرد: لازم است ظرفیتهای دانشگاه بیش از گذشته شناسایی و بهصورت شفاف در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا زمینه همکاریهای مؤثر و نتیجهبخش فراهم شود.
رئیس دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی خاطرنشان کرد: دانشگاه طی سالهای گذشته تلاش کرده است ارتباط خود را با جامعه و دستگاههای اجرایی تقویت کند و این رویکرد همچنان با جدیت دنبال میشود و در دورههای مختلف، همکاریهای علمی و حرفهای ارزشمندی با مجموعههای استانی شکل گرفته که نتایج مثبتی به همراه داشته است.
سلیمانی با تأکید بر ضرورت تداوم این تعاملات اظهار کرد: هدف از برگزاری چنین نشستهایی صرفا طرح دیدگاهها نیست بلکه باید زمینهساز شکلگیری همکاریهای عملیاتی، تخصصی و مؤثر میان دانشگاه و دستگاههای اجرایی باشد.
او در پایان ابراز امیدواری کرد که این تعاملات و گفتوگوهای تخصصی، افقهای جدیدی از همکاریهای سازنده میان دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی و مجموعه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایجاد کند و به توسعه علمی، فرهنگی و اقتصادی منجر شود.
این تفاهمنامه بهمنظور توسعه پژوهشهای کاربردی، حفظ، احیا و معرفی مواریث تاریخی و فرهنگی، ایجاد ارتباط مؤثر و هدفمند بین مباحث تئوریک و کاربردهای عملی و ارتقای سطح مهارتهای عملی دانشجویان، به امضا رسید.
انتهای پیام/
نظر شما