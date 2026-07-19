بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محسن نجفی سرپرست اداره میراثفرهنگی مرودشت امروز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ در این باره گفت: در این بازدید، مسئولان با حضور در غرفههای مختلف نمایشگاه و گفتوگو با دانشآموزان، مربیان و برگزارکنندگان، از نزدیک در جریان روند تولید آثار و توانمندیهای هنری دانشآموزان قرار گرفتند. آنان با اشاره به اهمیت آموزش هنرهای سنتی از سنین پایین، این نمایشگاه را بستری مناسب برای شناسایی استعدادها، تقویت خلاقیت و آشنایی نسل جدید با فرهنگ و هنر بومی دانستند.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان مرودشت، با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد، اظهار کرد: آثار ارائهشده در این نمایشگاه نشاندهنده ذوق، خلاقیت و توانمندی ارزشمند دانشآموزان است و برگزاری چنین برنامههایی میتواند نقش مؤثری در ترویج صنایعدستی و انتقال هنرهای سنتی به نسل آینده ایفا کند.
نجفی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری شهرستان مرودشت افزود: وجود مجموعه جهانی تخت جمشید و حضور گسترده گردشگران داخلی و خارجی، فرصت کمنظیری برای معرفی هنر و خلاقیت دانشآموزان فراهم کرده است. اداره میراث فرهنگی آمادگی دارد زمینه برگزاری نمایشگاههای مشابه را در فضای مجموعه تاریخی تخت جمشید فراهم کند تا آثار دانشآموزان در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گیرد.
او خاطرنشان کرد: برگزاری این نمایشگاهها علاوه بر ایجاد انگیزه در میان دانشآموزان، به معرفی فرهنگ، هنر و ظرفیتهای انسانی شهرستان مرودشت کمک خواهد کرد و میتواند زمینهساز حمایت بیشتر از هنرمندان آینده این منطقه باشد. در پایان این بازدید، مسئولان حاضر بر گسترش همکاریهای مشترک میان دستگاههای اجرایی برای توسعه آموزشهای مهارتی، حمایت از استعدادهای دانشآموزی و ترویج صنایعدستی در میان نسل نوجوان تأکید کردند و استمرار برگزاری چنین رویدادهایی را گامی مؤثر در مسیر حفظ و ترویج میراث فرهنگی و هنرهای بومی دانستند.
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