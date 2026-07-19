بهگزارش خبرنگار میراثآریا، هادی قاسمی نافچی روز یکشنبه ۲۸ تیرماه جاری گفت: سرمایهگذاری داخلی و خارجی در حوزههای گردشگری، اقتصادی، فرهنگی، هنری، علمی، ورزشی، معدنی و کشاورزی عامل اصلی شکوفایی در چهارمحال و بختیاری میشود.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری تعامل مردم و برنامهریزیهای جامع در مسیر توسعه استان را ضروری دانست و افزود: این استان ظرفیتها و قابلیتهای قابلتوجهی در زمینه گردشگری دارد.
قاسمی تصریح کرد: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری فرصتهای سرمایهگذاری حوزه گردشگری را با رویکرد علمی و عملیاتی پیگیری میکند.
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