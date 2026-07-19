مجتمع تفریحی توریستی عباس‌آباد همدان، با موقعیت استراتژیک و اشراف بر کل بافت تاریخی و مدرن همدان، فراتر از یک فضای تفریحی، به عنوان «بام همدان» شناخته می‌شود. این مجموعه به عنوان یکی از نقاط حیاتی در نقشه گردشگری استان همدان ، نقشی غیرقابل‌انکار در نگهداشت مسافر و ترویج گردشگری شبانه ایفا می‌کند.

عباس‌آباد؛ مکمل استراتژیک در مثلث گردشگری استان

در حالی که «غارعلی‌صدر» گردشگر را به طبیعت‌گردی می‌کشاند و «لالجین» او را با هنر و صنایع‌دستی پیوند می‌زند، وشهر همدان بعنوان پایتخت تاریخ وتمدن میزبان روزانه گردشگر است، «عباس‌آباد» به عنوان یک فضای شهری-توریستی، نقش «تثبیت‌کننده اقامت» را بر عهده دارد. مسافری که روز را در لالجین به خرید سفال گذرانده و از علی‌صدر بازدید کرده، برای یک پایانِ شبِ مطلوب و اقامت در ویلاهای باکیفیت، به زیرساختی همچون عباس‌آباد نیاز دارد. ضعف در پیوند دادن این سه ضلع، همان نقطه‌ای است که گردشگری همدان را از «مقصد ماندگار» به «معبر عبوری» تقلیل می‌دهد.

ضرورت بازتعریف نقش بخش خصوصی در گردشگری همدان

اگرچه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی اولیه در عباس‌آباد توسط بخش خصوصی انجام شده است، اما پایداری و رونق این مجتمع در گرو تزریق خلاقیت بیشتر بخش خصوصی و حمایت همه جانبه استان است.

عباس‌آباد نباید تنها یک «پارک بزرگ» دیده شود. این مجموعه باید به عنوان ویترین توسعه گردشگری همدان نقش خود را بخوبی ایفا کند. اگر مدیریت ارشد استان با نگاهی تسهیل‌گرانه، موانع پیش‌روی شرکت‌خصوصی در این مجموعه را مرتفع کند و عباس‌آباد را به عنوان «مرکز هم‌افزایی گردشگری» با سایر نقاط استان پیوند بزند، شاهد تغییری بنیادین در آمار ماندگاری مسافران در همدان خواهیم بود.

بام همدان، فرصتی است برای تماشای دورنمای پیشرفت استان؛ مشروط بر اینکه سیاست‌گذاری‌ها به جای «تصدی‌گری»، به سمت «حمایت از بخش خصوصی» حرکت کند.

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