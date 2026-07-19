مهران؛ دروازه عاشقی و میعادگاه دلدادگان حسینی در مسیر اربعین

فرزاد شریفی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام در یادداشتی نوشت:اربعین حسینی، جلوه‌ای بی‌نظیر از عشق، ارادت و همبستگی میلیون‌ها عاشق و دلداده حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در سراسر جهان است؛ آیینی که هر ساله با حضور پرشور زائران در مسیر پیاده‌روی اربعین، پیام آزادگی، ایثار و مقاومت را به جهانیان مخابره می‌کند.

استان ایلام و مرز بین‌المللی مهران به عنوان مهم‌ترین گذرگاه زمینی کشور برای تردد زائران، نقشی بی‌بدیل در میزبانی از این حماسه عظیم معنوی ایفا می‌کند.

مرز مهران سال‌هاست که به عنوان «دروازه عتبات عالیات» شناخته می‌شود و نزدیکی آن به شهرهای مقدس عراق، این مرز را به یکی از پرترددترین مسیرهای عاشقان حسینی تبدیل کرده است. هر سال در ایام منتهی به اربعین، موج عظیمی از زائران از سراسر کشور راهی استان ایلام می‌شوند تا از این مسیر خود را به کربلای معلی برسانند و در بزرگ‌ترین اجتماع معنوی جهان حضور یابند.

استان ایلام با برخورداری از مردمانی مهمان‌نواز، فرهنگ غنی، طبیعت بکر و ظرفیت‌های گسترده خدماتی، همواره تلاش کرده است تا میزبانی شایسته برای زائران اربعین حسینی باشد. مردم این دیار با برپایی موکب‌ها، ارائه خدمات اسکان، تغذیه، پذیرایی و پشتیبانی، جلوه‌هایی ماندگار از فرهنگ مهمان‌نوازی ایرانی و عشق به اهل‌بیت(ع) را به نمایش می‌گذارند.

پیاده‌روی اربعین تنها یک حرکت عبادی نیست؛ بلکه نمادی از وحدت، همدلی و پیوند ملت‌هاست. حضور زائرانی از کشورهای مختلف در این مسیر معنوی نشان می‌دهد که پیام عاشورا مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و به یک فرهنگ جهانی تبدیل شده است. مسیر مهران نیز به عنوان بخشی از این حماسه بزرگ، شاهد صحنه‌هایی از محبت، فداکاری و خدمت بی‌منت مردم و مسئولان به زائران است.

توسعه زیرساخت‌های خدماتی، ارتقای امکانات رفاهی، سامان‌دهی مسیرهای تردد و افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی از جمله اقداماتی است که هر سال با هدف تسهیل سفر زائران در استان ایلام انجام می‌شود. در این میان، حوزه گردشگری نیز با توجه به ظرفیت‌های استان، نقش مهمی در معرفی توانمندی‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی ایلام به زائران ایفا می‌کند.

ایلام علاوه بر اینکه مسیر عبور زائران است، سرزمینی با جاذبه‌های فراوان گردشگری، تاریخی و طبیعی است که می‌تواند مقصدی ارزشمند برای گردشگران داخلی و خارجی باشد. حضور میلیونی زائران در ایام اربعین فرصتی مغتنم برای معرفی این ظرفیت‌ها و تقویت اقتصاد گردشگری استان به شمار می‌رود.

مرز بین‌المللی مهران امروز تنها یک گذرگاه مرزی نیست؛ بلکه به نمادی از عشق، خدمت و همبستگی تبدیل شده است. هر قدمی که زائران در مسیر اربعین برمی‌دارند، روایتگر ارادت به سیدالشهدا(ع) و هر خدمتی که مردم و مسئولان ارائه می‌کنند، برگ زرینی از فرهنگ ایثار و میهمان‌نوازی این سرزمین است.

بی‌تردید استان ایلام و مردم نجیب آن، همچنان با افتخار در مسیر خدمت به زائران اربعین حسینی گام برمی‌دارند و تلاش می‌کنند تا خاطره‌ای ماندگار از سفر معنوی و حضور در این حماسه بزرگ برای تمامی زائران رقم بزنند.

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