اربعین حسینی، بزرگترین گردهمایی مذهبی جهان، تنها یک رویداد معنوی نیست؛ بلکه فرصتی کمنظیر برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، هنری و اقتصادی استانهای مسیر زائران به شمار میرود.
فرزاد شریفی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام در یادداشتی نوشت: استان ایلام به عنوان یکی از مهمترین دروازههای ورود زائران به کشور عراق، هر ساله میزبان میلیونها زائر ایرانی و خارجی است و این حضور گسترده، زمینهای ارزشمند برای عرضه و معرفی محصولات صنایعدستی استان فراهم میکند.
صنایعدستی، زبان گویای فرهنگ و هویت هر سرزمین است. هر محصول دستساز، حاصل ذوق، هنر و پیشینه تاریخی مردمانی است که آن را خلق کردهاند. از این رو، عرضه محصولات صنایعدستی در ایام اربعین تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه فرصتی برای معرفی فرهنگ، آداب و سنتهای بومی استان ایلام به زائرانی از نقاط مختلف ایران و کشورهای دیگر محسوب میشود.
برپایی نمایشگاهها و بازارچههای صنایعدستی در مسیرهای تردد زائران، پایانه مرزی مهران و سایر نقاط پرتردد، موجب میشود هنرمندان و صنعتگران استان بتوانند بدون واسطه محصولات خود را به مخاطبان عرضه کنند. این ارتباط مستقیم، علاوه بر افزایش فروش و درآمد تولیدکنندگان، زمینه آشنایی زائران با هنرهای اصیل ایلام را فراهم میسازد و بسیاری از آنان را به مشتریان دائمی این محصولات تبدیل میکند.
از سوی دیگر، اربعین نقش مهمی در رونق اقتصاد خانوادههای فعال در حوزه صنایعدستی دارد. بسیاری از بانوان روستایی و هنرمندان بومی که در طول سال به تولید آثار هنری مشغول هستند، بخش قابل توجهی از درآمد خود را از طریق فروش محصولات در این ایام به دست میآورند. همین موضوع انگیزه تولید، حفظ مشاغل سنتی و جلوگیری از فراموشی هنرهای بومی را افزایش میدهد و به توسعه اشتغال پایدار در مناطق مختلف استان کمک میکند.
نکته مهم دیگر، نقش صنایعدستی در ماندگاری خاطره سفر است. بسیاری از زائران علاقهمند هستند یادگاریهایی از سفر معنوی خود تهیه کنند و صنایعدستی، بهترین گزینه برای این منظور است.
محصولی که با هنر دست ساخته شده، علاوه بر ارزش مادی، حامل پیام فرهنگ، اصالت و هویت مردم ایلام است و میتواند سالها یادآور این سفر معنوی باشد.
در سالهای اخیر، توجه به اقتصاد اربعین به یکی از رویکردهای مهم دستگاههای اجرایی تبدیل شده است. توسعه زیرساختهای عرضه صنایعدستی، حمایت از هنرمندان، ایجاد غرفههای استاندارد، معرفی رشتههای شاخص استان و استفاده از شیوههای نوین بازاریابی، از جمله اقداماتی است که میتواند سهم صنایعدستی را در اقتصاد اربعین افزایش دهد. همچنین بهرهگیری از بستهبندیهای مناسب، معرفی داستان و پیشینه هر اثر و استفاده از ظرفیت فضای مجازی، ارزش افزوده بیشتری برای این محصولات ایجاد خواهد کرد.
بدون تردید، اربعین تنها مسیر عبور زائران نیست؛ بلکه مسیری برای معرفی فرهنگ، هنر و توانمندیهای مردم استان ایلام است. اگر این فرصت بهدرستی مدیریت شود، صنایعدستی میتواند به یکی از مهمترین ابزارهای توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و دیپلماسی فرهنگی تبدیل شود. سرمایهگذاری در این حوزه، علاوه بر حمایت از هنرمندان، موجب حفظ میراث فرهنگی، انتقال هنرهای سنتی به نسلهای آینده و تقویت جایگاه ایلام به عنوان پایتخت فرهنگی و دروازه عتبات عالیات خواهد شد.
اربعین هر سال تکرار میشود، اما بهرهگیری از این ظرفیت عظیم نیازمند برنامهریزی، همافزایی دستگاههای اجرایی و حمایت مستمر از هنرمندان صنایعدستی است. هر محصولی که در این ایام به دست یک زائر میرسد، در واقع سفیری فرهنگی است که هنر، اصالت و هویت ایلام را به گوشهای دیگر از ایران و جهان معرفی میکند؛ سفیری که میتواند هم اقتصاد محلی را رونق بخشد و هم نام و آوازه صنایعدستی این استان را بیش از پیش ماندگار سازد.
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