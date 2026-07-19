به گزارش میراث‌آریا، عضو هیئت‌مدیره جامعه هتل‌داران ایران با تأکید بر اینکه هتل‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی رقیب یکدیگر نیستند، گفت: توسعه گردشگری در گرو همکاری و هم‌افزایی این دو بخش است، نه رقابت میان آن‌ها.

مهدی رودبارکی گفت: تنها در شرایطی می‌توان از رقابت میان هتل و اقامتگاه بوم‌گردی سخن گفت که تمام ظرفیت اقامتی یک مقصد به یک هتل و یک اقامتگاه بوم‌گردی محدود باشد. در اغلب مقاصد گردشگری، هر یک از این دو نوع اقامتگاه، مخاطبان، کارکردها و ظرفیت‌های متفاوتی دارند و پاسخگوی نیازهای گوناگون گردشگران هستند.

وی با اشاره به الگوی سفر گردشگران افزود: بسیاری از مسافران که در هتل اقامت می‌کنند، برای تجربه فرهنگ و سبک زندگی بومی، یک شب از سفر خود را در اقامتگاه‌های بوم‌گردی سپری می‌کنند. همچنین میانگین مدت اقامت در بوم‌گردی‌ها و هتل‌های سنتی معمولاً کمتر از یک‌ونیم شب است؛ موضوعی که نشان می‌دهد طراحی بسته‌های مشترک اقامتی، مانند «سه شب اقامت در هتل و یک شب اقامت در بوم‌گردی»، می‌تواند ضمن خلق تجربه‌ای متنوع‌تر برای گردشگران، به افزایش ماندگاری آن‌ها در مقصد نیز کمک کند.

عضو هیئت‌مدیره جامعه هتل‌داران ایران مهم‌ترین مانع شکل‌گیری چنین همکاری‌هایی را نبود گفت‌وگوی مؤثر میان فعالان دو بخش دانست و تصریح کرد: هتل و بوم‌گردی از دو فضای متفاوت شکل گرفته‌اند و همین تفاوت‌ها باعث شده است تاکنون چارچوب مشترک و مشخصی برای همکاری میان آن‌ها ایجاد نشود.

رودبارکی با اشاره به تفاوت در فرهنگ ارائه خدمات گفت: در هتل‌ها، خدمات بر پایه استانداردهای حرفه‌ای، نظم سازمانی و ارتباطات رسمی ارائه می‌شود و کارکنان در چارچوب مشخصی با مهمانان ارتباط برقرار می‌کنند. در مقابل، اقامتگاه‌های بوم‌گردی بر تجربه زیسته، فرهنگ جامعه محلی و ارتباط صمیمانه میان میزبان و گردشگر استوار هستند و همین تعامل نزدیک، بخشی از جذابیت و هویت این نوع اقامتگاه‌ها را تشکیل می‌دهد.

وی تأکید کرد: تفاوت در شیوه میزبانی به معنای رقابت نیست، بلکه نشان‌دهنده تنوع در محصولات گردشگری است. هتل‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی هر یک بازار هدف، ظرفیت و فلسفه فعالیت متفاوتی دارند و می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.

عضو هیئت‌مدیره جامعه هتل‌داران ایران در پایان خاطرنشان کرد: آینده صنعت گردشگری در همکاری میان همه حلقه‌های زنجیره خدمات گردشگری رقم می‌خورد و هم‌افزایی میان هتل‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌تواند به ارتقای کیفیت تجربه سفر، افزایش مدت اقامت گردشگران و رونق اقتصادی مقاصد گردشگری منجر شود.

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