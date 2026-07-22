به گزارش خبرنگار میراث آریا، شهر یاسوج که همواره با القابی چون پایتخت طبیعت ایران و نگین گردشگری جنوب کشور شناخته می‌شود، این روزها در برخی از نقاط کلیدی خود با بحران‌های بصری و زیست‌محیطی دست‌وپنجه نرم می‌کند. بازدیدهای میدانی از وضعیت زیر پل شهید عوض‌زاده، واقع در مسیر خروجی آبشار زیبای یاسوج، حکایت از غفلت نگران‌کننده‌ای در حاشیه بستر آب و مسیر تردد خودروهای مسافران دارد.

این نقطه که باید به‌عنوان بخشی از زیرساخت‌های تمیز، ایمن و جذاب شهری برای استقبال از گردشگران مهیا باشد، اکنون به جولانگاه و محل تخلیه غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی تبدیل شده است. سنگ، بتن‌های شکسته، خاک و بقایای کاشی در مجاورت مسیر آب، تصویری به‌شدت ناخوشایند و متناقض با ذات طبیعت‌گردی این منطقه ایجاد کرده‌اند.

زباله‌های رهاشده؛ آفت جان گردشگر

در کنار نخاله‌های ساختمانی، حجم زیادی از پسماندهای خانگی و پلاستیک نیز در این محدوده به چشم می‌خورد که نشان‌دهنده رهاشدگی طولانی‌مدت و فقدان نظارت در این شریان مهم توریستی است. کیسه‌های پلاستیکی، قطعات پارچه و زباله‌های پراکنده در حاشیه خروجی آبشار، نه‌تنها آلودگی بصری شدیدی را به بازدیدکنندگان تحمیل کرده‌اند، بلکه با وزش باد یا جریان‌های فصلی، پتانسیل ورود به مجرای اصلی آب را نیز دارند.

در حین بازدیدی که از این مکان گردشگری شهر یاسوج داشتم مسافری با صدا کردن من و با ابراز گلایه از این وضعیت تأکید کرد: تداوم این روند، جاذبه‌های طبیعی یاسوج را به حاشیه رانده و مسافران را از انتخاب مجدد این شهر منصرف خواهد کرد.

خدشه بر چهره پایتخت طبیعت با تخریب بصری سازه‌ها

وضعیت ناهنجار این منطقه توریستی تنها به کف زمین و بستر رودخانه محدود نمی‌شود. ستون‌های اصلی پل شهید عوض‌زاده نیز با دیوارنویسی‌های متعدد و تبلیغات تجاری ناموزون پوشیده شده‌اند که ذوق هر بیننده و گردشگری را کور می‌کند. وجود شعارها، تصاویر اسپری‌شده و شماره تماس‌های تبلیغاتی بر روی سازه پل، نشان از نبود گشت‌های بازدارنده و بی‌توجهی به حفظ زیبایی‌های بصری در این نقطه استراتژیک از شهر دارد. بدون شک، این حجم از آشفتگی و شلختگی شهری، شایسته مرکز استان و شهری که اقتصاد آینده آن بر پایه حضور گردشگران استوار شده، نیست.

تهدید خاموش اکوسیستم و جاذبه‌های طبیعی

اگرچه در حال حاضر این زباله‌ها مستقیماً در مسیر اصلی جریان آب قرار ندارند، اما تجمع آن‌ها در حاشیه مسیر خروجی آبشار، تهدیدی بالقوه برای محیط زیست و چشم‌اندازهای منطقه محسوب می‌شود. انباشت مواد زائد در نزدیکی بستر رودخانه، می‌تواند در زمان بارندگی‌های شدید و طغیان‌های فصلی، به درون آب غلتیده و باعث آلودگی منابع آبی در پایین‌دست شود. ایجاد گنداب‌های موقتی در این محدوده، مستقیماً بهداشت محیط را به خطر انداخته و با انتشار بوی نامطبوع، مسافران را از این جاذبه تفریحی فراری خواهد داد.

مطالبات شهروندان؛ نجات شریان گردشگری

اهالی منطقه، دوست‌داران محیط زیست و عابران این مسیر، خواستار ورود جدی شهرداری و نهادهای نظارتی برای برخورد قاطع با متخلفان و تخلیه‌کنندگان نخاله در این نقطه حیاتی هستند. ساماندهی این مسیر خاکی، پاکسازی حاشیه پل از پسماندها و زیباسازی محیطی، کمترین انتظار شهروندان از متولیان مدیریت شهری برای حفظ اعتبار توریستی یاسوج است. نباید اجازه داد فضاهای زیر پل‌ها که می‌توانند با طراحی مناسب به مسیرهای پیاده‌روی گردشگری تبدیل شوند، به نقاط کور و متروکی برای تجمع زباله و تخریب چهره عمومی شهر تقلیل یابند.

لزوم صیانت از سرمایه‌های شهری و آبروی منطقه‌ای

پل شهید عوض‌زاده به‌دلیل موقعیت استراتژیک خود در مسیر خروجی آبشار، روزانه مورد تردد و مشاهده هزاران شهروند و مسافر قرار می‌گیرد. رهاسازی خاک و نخاله در کناره‌های این مسیر، عملاً پتانسیل‌های بصری این منطقه را نابود کرده و پیامی از سوءمدیریت را به گردشگران مخابره می‌کند.

حفظ و نگهداری از سازه‌های عمرانی، تنها به استحکام فیزیکی بنا محدود نمی‌شود، بلکه بهداشت محیطی پیرامون آن‌ها نیز بخش جدایی‌ناپذیر از وظیفه صیانت از زیرساخت‌های گردشگری است. انتظار می‌رود با لایروبی حاشیه آبشار، جمع‌آوری بتن‌های دپو شده و یک اقدام جهادی، این لکه نازیبا از دامان پایتخت طبیعت ایران پاک شده و مسیر برای توسعه پایدار گردشگری هموارتر شود.

گزارش از امیر امیرپور

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