بهگزارش خبرنگار میراثآریا، این جلسه عصر روز دوشنبه 29 تیرماه 1405 و با حضور افشین جبارنژاد دادستان، محسن دانشی رئیس دادگستری شهرستان لنده، علیاصغر آتشفراز معاون میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ تراب فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی استان، کوروش شفیعی امین اموال حوزه میراثفرهنگی اداره کل و جمشید رحماننسب رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان لنده برگزار شد.
موضوع اصلی این جلسه، تحویل رسمی و قانونی مجموعه اشیای عتیقه تاریخی و فرهنگی بود. این اشیا از سال ۱۴۰۳ در گاوصندوق امن دادگستری شهرستان لنده نگهداری میشدند و پس از طی تشریفات کامل قانونی و کارشناسی به ادارهکل میراثفرهنگی کهگیلویه و بویراحمد تحویل شد تا در موزه استان نگهداری، حفاظت علمی و در آینده برای بازدید عموم و پژوهشگران عرضه شوند.
افشین جبارنژاد دادستان شهرستان لنده در این خصوص گفت: همکاری دستگاه قضا با دستگاههای تخصصی فرهنگی همواره در اولویت بوده و تحویل این اشیا گامی مهم برای حفظ هویت تاریخی منطقه و استان محسوب میشود.
علیاصغر آتشفراز معاون میراثفرهنگی کهگیلویه و بویراحمد نیز در ادامه جلسه اظهار کرد: دریافت این اشیای تاریخی و فرهنگی پس از طی مراحل دقیق کارشناسی و تطبیق با مستندات پرونده، انجام پذیرفت و از این پس مسئولیت حفاظت علمی، مرمت در صورت نیاز و معرفی آنها به جامعه بر عهده ادارهکل خواهد بود.
او اضافه کرد: این اشیا بخشی از میراث گرانبهای استان و کشور هستند و انتقال آنها به موزه استان امکان مطالعه تخصصی، ثبت دقیق و نمایش عمومی را فراهم میآورد. ادارهکل میراثفرهنگی استان با تمام توان از این گنجینه صیانت خواهد کرد و زمینههای لازم برای معرفی آن به نسلهای آینده را مهیا میسازد.
سرهنگ تراب فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی استان نیز در این جلسه اظهار کرد: یگان حفاظت میراثفرهنگی از لحظه تحویل، مسئولیت امنیتی کامل این اشیا را بر عهده میگیرد و با هماهنگی کامل با ادارهکل، فرآیند انتقال و نگهداری ایمن را تضمین میکند.
این اشیا از این پس در محل امن و تخصصی موزه استان نگهداری خواهند شد تا ضمن حفاظت اصولی، امکان بهرهبرداری علمی، فرهنگی و گردشگری از آنها فراهم آید.
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