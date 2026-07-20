به گزارش خبرنگار میراث آریا، یدالله رحمانی عصر دوشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۴ در حاشیه بازدید میدانی از پروژه کلان مجتمع فرهنگی و هنری و تالار مرکزی یاسوج، با اشاره به اهمیت راهبردی این طرح در توسعه همه‌جانبه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: این پروژه با مساحتی بالغ بر ۲۳ هزار مترمربع و با وجود پیشرفت فیزیکی ۴۷ درصدی، متاسفانه حدود یک دهه در رکود کامل بود، اما اکنون با درک ضرورت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ایجاد زمینه مناسب برای هم‌افزایی بخش دولتی و خصوصی، در صدر اولویت‌های مدیریت ارشد استان قرار گرفته و با شتاب در مسیر تکمیل گام برمی‌دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با تشریح ظرفیت‌های بی‌بدیل بومی و هویتی این منطقه بیان کرد: استان ما دارای بافت غنی عشایری و روستایی است و از دیرباز مهد تولید صنایع‌دستی اصیل ایرانی محسوب می‌شود.

او با تاکید بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های متناسب با اقلیم منطقه خاطرنشان کرد: پایتخت طبیعت ایران به عنوان یک استان چهارفصل، سالانه میزبان خیل عظیمی از گردشگران داخلی و خارجی است، لذا راه‌اندازی این مجتمع عظیم فرهنگی باید به عنوان یک پایگاه استاندارد و مدرن، پاسخگوی نیازهای فرهنگی، هنری و نمایشگاهی این حجم از گردشگران باشد و به ویترینی باشکوه برای عرضه فرهنگ عشایری و بازار هدف صنایع‌دستی منطقه تبدیل شود.

نماینده عالی دولت در استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیگیری‌های مستمر در سطح کلان کشور تصریح کرد: طی دو سال اخیر در نشست‌های فشرده و متعدد با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور، موفق شدیم موافقت‌های قطعی برای تامین اعتبار و تکمیل این پروژه ملی را اخذ کنیم.

رحمانی در خصوص جزئیات تامین مالی این طرح اضافه کرد: مجتمع فرهنگی هنری و تالار مرکزی یاسوج به عنوان یکی از پروژه‌های شاخص و مصوب سفر ریاست‌جمهوری به استان انتخاب شده است و طی دو تا سه سال آینده، مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان از محل منابع این سفر برای تکمیل سازه و ساختمان آن تزریق خواهد شد.

وی در پایان با تاکید بر عزم جدی دولت برای به سرانجام رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام یادآور شد: تکمیل ضربتی سازه ساختمانی این پروژه به صورت ویژه مورد تاکید است و در همین راستا، مقدمات و برنامه‌ریزی‌های لازم برای حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان فراهم شده است تا عملیات اجرایی و فاز نهایی تکمیل این کلان‌پروژه به زودی و به طور رسمی آغاز شود.

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