معرفی ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه گردشگری به بانک کشاورزی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، استان کهگیلویه و بویراحمد با برخورداری از ظرفیتهای بیبدیل طبیعی و تاریخی، همواره نیازمند نگاهی ویژه در حوزه جذب سرمایه و هدایت منابع مالی به سمت تولید و اشتغال پایدار بوده است. در تازهترین نشست شورای اشتغال استان که بعدازظهر امروز ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ با هدف بررسی و رفع موانع پیش روی سرمایهگذاران برگزار شد، خبرهای امیدبخشی از گشایشهای اعتباری در بخش میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به گوش رسید.
مهدی حسنزاده، کارشناس مسئول و صاحبنظر حوزه سرمایهگذاری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کهگیلویه و بویراحمد در این نشست تخصصی با تشریح دقیق و مستند اقدامات انجامشده برای تأمین مالی و پشتیبانی از طرحهای این حوزه، اظهار کرد: هشت طرح راهبردی و زیربنایی با حجم اعتباری چشمگیر نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان، پس از طی مراحل دقیق کارشناسی، برای دریافت تسهیلات حمایتی به بانک کشاورزی معرفی شدهاند.
این مقام مسئول در ادامه با تأکید بر شفافیت و دقت در بررسی پروندههای سرمایهگذاری، افزود: کمیته فنی بررسی این طرحهای کلان در تاریخ ۲۶ ماه جاری با حضور فعال و مؤثر نمایندگان تامالاختیار استانداری و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تشکیل جلسه داد و خوشبختانه تمامی مراحل سختگیرانه کارشناسی و فرآیندهای اداری مورد نیاز برای تأیید و معرفی این طرحها با موفقیت به سرانجام رسیده است.
او با اشاره به اینکه دستگاه متبوعش با درک شرایط اقتصادی موجود، تمامی وظایف سازمانی و فرآیندهای مرتبط با معرفی طرحها را در سریعترین زمان ممکن به انجام رسانده است، تصریح کرد: پروندههای متقاضیان و سرمایهگذاران بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات مصوب به صورت رسمی به بانک عامل معرفی شده و این طرحها اکنون در مرحله حساس تشکیل پرونده و طی کردن فرآیندهای قانونی و بانکی قرار دارند.
حسنزاده در بخش دیگری از گزارش راهبردی خود با پرداختن به اهمیت بسزای حوزه صنایعدستی در ایجاد اشتغال خرد و زودبازده، گفت: معرفی متقاضیان توانمند این بخش به سیستم بانکی نیز با جدیت تمام انجام شدا و پروندههای مربوطه در حال تکمیل مدارک و بررسیهای نهایی توسط کارشناسان بانکی است.
او با پردهبرداری از یک پروژه عظیم و تحولآفرین در سطح استان، ادامه داد: یکی از طرحهای شاخص و بینظیر این حوزه با تخصیص اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان به صورت ویژه در دست پیگیری و اقدام قرار دارد و انتظار میرود با تعامل سازنده و همکاری مجدانه بانک عامل، روند پرداخت این تسهیلات با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود تا شاهد بهرهبرداری هرچه سریعتر از این ظرفیت عظیم باشیم.
کارشناس حوزه سرمایهگذاری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمد در پایان این نشست، بر ضرورت حیاتی تسریع در پرداخت تسهیلات به طرحهای اشتغالزای این بخشِ مولد تأکید و بیان کرد: تأمین بهموقع، کافی و بدون مانعتراشی منابع مالی از سوی بانکها، نقش بیبدیل و تعیینکنندهای در توسعه متوازن اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و رونق چشمگیر فعالیتهای گردشگری و صنایعدستی در جایجای این استان زرخیز خواهد داشت.
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