به گزارش خبرنگار میراث آریا، عصر امروز ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۵ در نشستی مهم و راهبردی که با حضور سید محمد موحد نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، چرام، لنده و بهمئی در مجلس شورای اسلامی، یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، سید احسان عسکری معاون اقتصادی استانداری و سید مجتبی امیرحسینی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار شد، راهکارهای توسعه و رفع موانع پروژه‌های کلان این حوزه با سید رضا صالحی امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت.

در این دیدار، استاندار کهگیلویه و بویراحمد احیای بافت تاریخی دهدشت را به عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی استان برشمرد و تأکید کرد: این پروژه عظیم می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار، رونق اقتصادی کم‌نظیر و توسعه همه‌جانبه صنعت گردشگری در شهرستان کهگیلویه و بویراحمد باشد.

یدالله رحمانی در حاشیه این نشست و در تشریح جزئیات مذاکرات انجام شده با اشاره به پیگیری مصوبات سفر سال گذشته وزیر به این استان اظهار کرد: در این نشست موضوعات مختلفی از جمله احیای بافت تاریخی دهدشت، تکمیل موزه میراث‌فرهنگی استان، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ثبت آثار تاریخی به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به موانع پیش روی پروژه‌ها افزود: سال گذشته وزیر میراث‌فرهنگی از ظرفیت‌های بی‌بدیل تاریخی، مذهبی، طبیعی و گردشگری استان بازدید کرد و تصمیمات بسیار خوبی برای توسعه این بخش گرفته شد، اما به دلیل برخی محدودیت‌های اعتباری و وضعیت جنگی، بخشی از مصوبات به طور کامل اجرایی نشد؛ لذا در این نشست روند اجرای دقیق آن‌ها مجدداً پیگیری شد.

او در خصوص اهمیت بافت تاریخی دهدشت گفت: در سفر سال گذشته وزیر میراث‌فرهنگی مقرر شد مبلغ ۶۰ میلیارد تومان برای تملک اراضی، حفاظت، مرمت و احیای این مجموعه بزرگ تاریخی اختصاص یابد و در نشست اخیر نیز روند تأمین و تخصیص این اعتبار مورد پیگیری جدی قرار گرفت و وزیر نیز دستور لازم را برای تأمین بخش باقی‌مانده اعتبارات این طرح صادر کرد.

رحمانی با بیان اینکه بافت تاریخی دهدشت با وسعتی حدود ۳۵ هکتار یکی از ارزشمندترین مجموعه‌های تاریخی جنوب کشور به شمار می‌رود، تصریح کرد: احیای این مجموعه ارزشمند می‌تواند به یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه گردشگری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در شهرستان کهگیلویه تبدیل شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین از پیگیری مستمر روند تکمیل موزه میراث‌فرهنگی استان خبر داد و افزود: با تأمین اعتبارات مورد نیاز و نگاه مثبت وزارتخانه، این پروژه مهم در آینده نزدیک آماده بهره‌برداری خواهد شد.

او پیگیری ثبت و توسعه زیرساخت‌های روستای تاریخی آرو، تکمیل مطالعات منطقه نمونه گردشگری سی‌سخت، ادامه کاوش‌های باستان‌شناسی در محدوده سد خرسان و همچنین ایجاد پایگاه میراث‌فرهنگی در منطقه باستانی سروک را از دیگر موضوع‌های مهم مطرح شده در این نشست مشترک عنوان کرد.

رحمانی در خصوص نتایج عملی این دیدار خاطرنشان کرد: وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دستورات لازم را برای پیگیری و اجرای قطعی مصوبات صادر کرده و مقرر شده است تیم‌های تخصصی ویژه‌ای برای بررسی میدانی و تسریع در اجرای طرح‌ها، در اسرع وقت به استان اعزام شوند.

او در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر و بالقوه گردشگری استان یادآور شد: توسعه گردشگری در ابعاد تاریخی، طبیعی و مذهبی می‌تواند نقش بسیار مهمی در رشد شاخص‌های اقتصادی، افزایش اشتغال جوانان و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های کهگیلویه و بویراحمد در سطح ملی و بین‌المللی داشته باشد.

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