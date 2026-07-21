بازارچه بزرگ صنایع دستی و محصولات اقتصاد مقاومتی در یاسوج آغاز به کار کرد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، این رویداد مهم اقتصادی و فرهنگی با همافزایی و مشارکت فعال اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بسیج سازندگی ناحیه بویراحمد، ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا درآمده است.
در این بازارچه دائمی و پررونق، ۲۰ غرفه تخصصی به شکلی هنرمندانه به عرضه محصولات متنوع و بیبدیل این دیار از جمله دستبافتههای اصیل، صنایع دستی فاخر، مصنوعات چوبی ظریف، هنرهای سرامیکی، عسل طبیعی و ارگانیک کوهستان و همچنین البسه محلی با رنگبندیهای چشمنواز اختصاص یافته است.
سرهنگ وحید مثنوی، مسئول بسیج سازندگی سپاه فتح استان، در آیین، افتتاح این بازارچه ضمن قدردانی ویژه از تلاشهای شبانهروزی تولیدکنندگان محلی و هنرمندان خلاق، اظهار داشت: این بازارچه گامی استوار و مؤثر در جهت تحقق عملی و ملموس شعار اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی و ایجاد بستر مناسب اشتغالزایی برای بانوان سرپرست خانوار و هنرمندان بومی منطقه است.
وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اهمیت قطع دست دلالان از بازار تولیدات بومی، افزود: «ارائه محصولات با کیفیت و کاملا بومی در کنار حذف واسطههای غیرضروری، هم به نفع اقتصاد تولیدکننده زحمتکش و هم در راستای حفظ منافع مصرفکنندگان فهیم خواهد بود.»
همچنین سرهنگ انوری، فرمانده ناحیه مقاومت انصارالحسین شهرستان بویراحمد نیز در بخش دیگری از این مراسم خاطرنشان کرد: همکاری هدفمند دستگاههای اجرایی در کنار ظرفیتهای عظیم بسیج، الگویی موفق، کارآمد و قابل تعمیم برای توانمندسازی اقتصادی اقشار کمدرآمد جامعه و معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای کمنظیر گردشگری و صنایع دستی استان به شمار میرود.
این بازارچه پویا و جذاب قرار است به مدت سه ماه متوالی، همهروزه از ساعت ۱۶ الی ۲۲ در محل پارک ولایت یاسوج پذیرای قدوم گرم علاقهمندان، گردشگران و فرهنگدوستان است.
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