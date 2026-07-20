به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی روز یک‌شنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست با فعالان اقتصادی، صنعتی و معدن‌کاران شهرستان نهبندان که با حضور نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به روند تهیه پرونده ثبت جهانی آسبادهای ایران اظهار کرد: این پرونده در مراحل نهایی آماده‌سازی قرار دارد و به‌زودی ارزیابان سازمان یونسکو برای بررسی اقدامات انجام‌شده و روند حفاظت و احیای آسبادها به استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی سفر خواهند کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد آسبادهای ایران در خراسان جنوبی قرار دارد، افزود: این استان خاستگاه آسبادهای جهان به شمار می‌رود و شهرستان نهبندان با بیش از ۱۱۰ آسباد تاریخی بر جای مانده از دوره‌های مختلف، به‌درستی عنوان شهر آسبادهای ایران را به خود اختصاص داده است.

او آسبادها را نمادی از دانش بومی و بهره‌گیری هوشمندانه از انرژی‌های پاک دانست و گفت: فناوری ساخت و بهره‌برداری از آسبادها، بخشی از هویت تاریخی و تمدنی این سرزمین است و نمونه‌ای ارزشمند از انطباق صنعت با شرایط اقلیمی و زیست‌بومی محسوب می‌شود؛ میراثی که بیانگر خلاقیت، توانمندی و دانش نیاکان این منطقه است.

برآبادی با اشاره به محدودیت زمانی برای تکمیل اقدامات مورد نیاز ثبت جهانی تصریح کرد: تا آبان‌ماه سال جاری باید بخش عمده‌ای از عملیات مرمت، ساماندهی و احیای آسبادهای استان به انجام برسد. تحقق این هدف با توجه به گستردگی پروژه و محدودیت منابع، صرفاً از عهده یک دستگاه اجرایی خارج است و نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و همچنین سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی تأکید کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی آمادگی دارد با مشارکت بخش خصوصی، طرح‌های مرمت، احیا و بهره‌برداری از مجموعه‌های آسبادی نهبندان را اجرا کند تا ضمن حفاظت از این میراث ارزشمند، زمینه توسعه گردشگری، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در شهرستان فراهم شود.

در این نشست، قاسم تنها مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی و بختیاری شهردار نهبندان نیز بر آمادگی مجموعه‌های تحت مدیریت خود برای آزادسازی اراضی واقع در حریم آسبادها، تأمین زمین‌های معوض و همکاری در ایجاد مجموعه‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری در مجاورت این آثار تاریخی تأکید کردند.

حاضران در نشست، ثبت جهانی آسبادهای ایران را فرصتی کم‌نظیر برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری نهبندان در سطح بین‌المللی دانستند و بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و جامعه محلی برای تحقق این هدف ملی تأکید کردند.

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