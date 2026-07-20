ملاک ثبت جهانی آسبادها، مرمت و احیای این میراث ارزشمند است/ صنعتگران امروز حامی صنعت دیروز شوند

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی نخعی روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست فعالان اقتصادی، صنعتی و معدنکاران شهرستان نهبندان با موضوع ثبت جهانی آسبادهای ایران، با اشاره به جایگاه آسبادها به عنوان بخشی از پیشینه هویتی و تمدنی شرق ایران، اظهار کرد: نهبندان علاوه بر برخورداری از ظرفیتهای کمنظیر معدنی، از غنیترین مناطق کشور در حوزه میراثفرهنگی نیز به شمار میرود و همانگونه که حمایت از سرمایهگذاران بخش معدن ضروری است، انتظار میرود بخش خصوصی نیز در ایفای مسئولیتهای اجتماعی و فرهنگی خود، در حفظ این میراث ارزشمند مشارکت فعال داشته باشد.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشینه تاریخی منطقه افزود: در گذشته سیستان به انبار غله ایران شهرت داشت، اما پراکندگی و تعداد بالای آسبادها در خراسان جنوبی نشان میدهد که جنوب خراسان نیز یکی از مهمترین مراکز تولید آرد در شرق کشور بوده است. وجود بیشترین تعداد آسبادها در شهرستان نهبندان، گواه روشنی بر این پیشینه تاریخی است.
او با بیان اینکه ملاک ثبت جهانی، مرمت و احیای آسبادهاست، تصریح کرد: در فرآیند ارزیابی پرونده ثبت جهانی، تنها آسبادهایی که ساماندهی، مرمت و احیا شده باشند، امکان قرار گرفتن در فهرست میراث جهانی را خواهند داشت؛ از این رو، با توجه به فرصت محدود پیشرو، همکاری بخش خصوصی با دستگاههای متولی یک ضرورت است.
نخعی با دعوت از صنعتگران و معدنکاران شهرستان برای مشارکت در این حرکت فرهنگی گفت: امروز زمان آن رسیده است که صنعتگران امروز، حامی صنعت دیروز باشند. پیشنهاد میکنیم هر مجموعه صنعتی یا فعال اقتصادی، مرمت و احیای یک یا چند آسباد را بر عهده بگیرد تا این اقدام ارزشمند به نام خیران و حامیان میراثفرهنگی ثبت شود و بتوانیم با یک حرکت جهادی، از فرصت تاریخی ثبت جهانی آسبادها به بهترین شکل استفاده کنیم.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی ابراز امیدواری کرد: این مدل مشارکت میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی، به الگویی موفق در سطح کشور برای حفاظت و احیای آثار تاریخی تبدیل شود.
در پایان این نشست مقرر شد فهرست فعالان اقتصادی و سرمایهگذارانی که آمادگی مشارکت در مرمت و احیای آسبادهای نهبندان را دارند، به همراه میزان تعهد و مشارکت آنان، ظرف یک هفته جمعبندی شود تا برنامهریزی لازم برای آغاز عملیات اجرایی در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد.
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