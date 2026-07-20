گرمای هوا ادارات سیستان وبلوچستان را ۲ ساعت زودتر تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجید محبی روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان، پایان فعالیت دستگاههای اجرایی، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانکها، بیمهها و شهرداریها در روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۱ تعیین شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان افزود: این تصمیم با توجه به شدت گرمای هوا و در راستای مدیریت مصرف انرژی و صرفهجویی در مصرف آب اتخاذ شده است.
او تصریح کرد: دستگاههای خدماترسان و عملیاتی از جمله مراکز نظامی و انتظامی، نیروهای امدادی، آتشنشانی، واحدهای اتفاقات آب، برق و گاز و سایر بخشهای دارای خدمات ضروری، مطابق روال معمول و بر اساس برنامه کاری خود به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.
محبی از شهروندان خواست با توجه به افزایش مصرف برق و آب در روزهای گرم، برای حفظ پایداری خدمات و جلوگیری از بروز اختلال در شبکههای توزیع، در مصرف این دو حامل حیاتی صرفهجویی کنند.
کهورک با ۵۰ درجه سلسیوس گرمترین نقطه سیستان وبلوچستان
مدیرکل هواشناسی استان، اظهار کرد: بر اساس دادههای ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی، عصر امروز، ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ایستگاه کهورک با ثبت دمای ۵۰ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان بود.
محسن حیدری افزود: پس از کهورک، دلگان با ۴۹ درجه و شهرستانهای زابل، هامون و زهک با ۴۸ درجه سلسیوس در ردههای بعدی گرمترین نقاط استان قرار گرفتند.
او ادامه داد: ۲۱ ایستگاه هواشناسی استان دمای بیش از ۴۰ درجه سلسیوس را تجربه کردند و دمای شهر زاهدان نیز در گرمترین ساعات روز به ۴۲ درجه سلسیوس رسید که نسبت به روز گذشته یک درجه سلسیوس افزایش داشته است.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده گفت: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی، تا پایان هفته، بهویژه در روزهای سهشنبه و چهارشنبه، در شمال استان وزش باد شدید، گردوخاک و در برخی ساعات طوفان گردوخاک تداوم خواهد داشت. همچنین در زاهدان و نواحی مرکزی استان نیز طی این مدت وزش باد همراه با گردوخاک گاهی سبب کاهش کیفیت هوا و کاهش میدان دید خواهد شد.
او افزود: گرمای هوا تا روز سهشنبه در نیمه شمالی استان ماندگار است و از روز چهارشنبه بهتدریج از شدت گرما کاسته خواهد شد.
حیدری از شهروندان، بهویژه سالمندان، کودکان، بیماران تنفسی و قلبی و همچنین افرادی که ناچار به حضور در فضای باز هستند، خواست ضمن پرهیز از ترددهای غیرضروری در ساعات گرم روز، توصیههای هواشناسی و بهداشتی را برای پیشگیری از آثار گرما و گردوخاک جدی بگیرند.
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