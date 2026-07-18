صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی در استان بوشهر

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، زهرا راستگو امروز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ گفت: با استقرار توده هوای گرم در سطح استان بوشهر، افزایش محسوس دما، بالا رفتن رطوبت و شرجی و رسیدن دمای بیشینه هوا به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس در برخی نقاط، هشدار سطح نارنجی هواشناسی تا ۲۹ تیرماه در استان صادر شد.

معاون پیش‌بینی هواشناسی استان بوشهر با اشاره به تداوم شرایط جوی نامطلوب در روزهای پیش‌رو اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، افزایش رطوبت و شرجی هوا، شدت گرفتن دما و احتمال ثبت دمای ۵۰ درجه و بالاتر در برخی نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

او با بیان اینکه این شرایط می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای بخش‌های مختلف به همراه داشته باشد، افزود: گرمازدگی، افزایش مصرف حامل‌های انرژی، احتمال آتش‌سوزی در مزارع و مراتع خشک و نیز احتمال خسارت در بخش‌های کشاورزی، دامداری، گلخانه‌ها و مرغداری‌ها از مهم‌ترین مخاطرات ناشی از این موج گرما است.

معاون پیش‌بینی هواشناسی استان بوشهر با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی و بهداشتی تصریح کرد: شهروندان از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید خودداری کنند، در مصرف آب و برق به‌ویژه در ساعات اوج مصرف صرفه‌جویی داشته باشند و از ترددهای غیرضروری در حوالی ظهر تا اوایل غروب پرهیز کنند.

راستگو همچنین آبیاری مزارع در شب یا اوایل صبح را از جمله راهکارهای مهم برای کاهش تبعات گرما دانست و گفت: کشاورزان، دامداران و بهره‌برداران بخش‌های تولیدی باید تمهیدات لازم را برای کاهش خسارت احتمالی ناشی از افزایش دما و شرجی در نظر بگیرند.

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