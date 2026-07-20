به گزارش خبرنگار میراثآریا، حسنعلی فولادی روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای سیاستهای دولت مبنی بر توانمندسازی هنرمندان و احیای رشتههای بومی، برنامههای آموزشی ویژهای در شهرستانهای بیرجند، فردوس، بشرویه، طبس، درمیان و زیرکوه با هدف توسعه مهارتهای هنری اجرا شده است.»
معاون صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی، با بررسی آمار برگزاری کلاسها افزود: در بازه زمانی سه ماهه نخست سال جاری، شهرستانهای فردوس و بشرویه با برگزاری ۶ دوره آموزشی در هر شهرستان، بیشترین میزان فعالیت آموزشی را در سطح استان به خود اختصاص دادهاند که این امر نشاندهنده استقبال مطلوب هنرجویان و پتانسیل بالای این مناطق در حوزه صنایعدستی است.
او با تحلیل گرایش هنرجویان در این دورهها تصریح کرد: رشته حصیربافی با جذب ۵۸ هنرجو، پرطرفدارترین رشته در دورههای اخیر بوده است. این استقبال نشان از اهمیت احیای این هنر سنتی و درک ظرفیتهای اقتصادی بالای آن در منطقه دارد.»
فولادی در پایان با تبیین چشمانداز سال ۱۴۰۵ تاکید کرد: هدف اصلی ما فراتر از آموزش است؛ ما در پی ارتقای کیفیت آموزشها و ایجاد بسترهای مطمئن برای بازاریابی محصولات هنرمندان هستیم تا صنایعدستی بتواند علاوه بر حفظ هویت فرهنگی، به عنوان یک موتور محرک در اشتغالزایی و تقویت اقتصاد خانوادهها عمل کند.
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